Danna Paola estrena look para el Día de San Valentín y luce espectacular

México. Danna Paola, actriz y cantante originaria de Ciudad de México, no deja de sorprender a sus fans con su música, publicaciones en redes sociales y sus constantes cambios de imagen como el que presenta ahora que le va bastante bien y de esa manera se dice lista para festejar el Día de San Valentín.

Danna Paola, cantante de temas como Sodio y Calla tú, comparte en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece luciendo un cambio de look total, desde su cabello hasta su forma de vestir. En la toma se aprecia con un vestido rojo minimalista y lo combina con una bolsa Dior capitonada, zapatillas color nude, creación de Christian Louboutin.

El corte de pelo que luce Danna Paola es considerado ya una de las tendencias más hot para 2021 y se ve increíblemente hermosa, además sus seguidores en Instagram se lo hacen ver y no caben del gusto por lo que se hizo en su aspecto físico, de modo que consigue inmediatamente el millón de Me Gusta.

Danna Paola siempre está sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales. Ya sea con el pelo corto, largo, en melena, pintado de diferentes colores y estilos, el caso es que siempre impresiona y además marca tendencia, ya que tiene un muy buen gusto para hacerlo e indiscutiblmente también para vestir.

Danna Paola goza actualmente de fama en su carrera y en las redes sociales, pero para lograrla no ha sido de la noche a la mañana, ya que trabaja en la industria del entretenimiento desde que era una niña y participó en telenovelas como Rayito de luz y María Belén, producciones de Televisa.

A sus cinco años de edad, cuando transcurría el año 2000 Danna Paola ya figuraba en la farándula e intervino en su primera telenovela Rayito de luz y a sus cinco años de edad actuó con grandes figuras de la actuación como el fallecido Aarón Hernán, la primera actriz Delia Casanova y la también ya fallecida Mariana Levy, quienes eran los protagonistas.

Y la carrera musical de la joven de 25 años de edad comenzó por esos mismos años. Según información en Wikipedia, su disco debut se llamó Mi globoazul y lo lanzó en el año 2001, y conforme fue creciendo, su carrera como tal también hasta posicionarse como una de las favoritas en la actualidad. Además es compositora de muchos de sus temas, entre los que destacan Sodio, Oye, Pablo y Sola.

Además tiene un cuerpo espectacular y cada vez que comparte imágenes en traje de baño se convierten en la sensación en las redes. "Llévame de vuelta", tituló uno de sus post reciente en en que aparece precisamente mostrando su cuerpo espectacular y sus fans le escribieron:

¡Acepto!", "Diosa", "Muy bonita..." , "eres perfecta", "te amo con todo mi ser" y "Te quiero mucho". La guapa cantante de otros temas como No es cierto tiene un cuerpo increíble y eso está más que comprobado, ya que en sus post contínuamente lo exhibe e impresiona con él.

Danna Paola se alista para ofrecer dos conciertos vía streaming. El primero será el sábado 13 de febrero de 2021 para sus fans en América Latina y al día siguiente será el segundo show live streaming para su público en Europa. Welcome to my break up party estará disponible a través de la plataforma de streaming Streamtime, se informa en distintos portales de noticias.