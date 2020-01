Danna Paola explica por qué tomó esa actitud en la Academia

En las últimas horas Danna Paola se ha mantenido en tendencias en Internet debido a que "destrozó" a Gibrán Gutiérrez con su "crítica", luego de que él junto a su novia Francely Abreu insultaran a la cantante llamándola "C#lera" frente a las cámaras de la casa.

El video de la fuerte crítica de Danna en contra del académico comenzó a circular por Internet volviéndose viral y desatando una ola de memes sobre la cantante y la actitud que mostró durante el noveno concierto de la Academia, y ella decidió explicar el por qué su actitud tan dura con el joven.

Danna Paola mediante sus historias de Instagram reveló que lo que ocurrió fue algo que pudo haber ocurrido ante cualquier tipo de situación en donde a alguien se le faltara al respeto.

Cualquier persona merecemos respeto y hablar mal de cualquier persona a sus espaldas es algo que no está bien, cuando me enteré de esto durante la semana, no tenía planeado nada, porque también he hecho algo así, pero no en un programa donde estás siendo grabado 24/7, hacia un crítico que todos los domingos te está dando una opinión acerca de tu trabajo y de tu crecimiento como artista.