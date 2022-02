Danna Paola explota en redes con todos aquellos que se meten con los cambios de su cuerpo

Danna Paola de 26 años de edad, explotó en contra de una revista e incluso con algunos medios, pues está harta de que en cada ocasión las preguntas que le hacen tienen que ver con los cambios de su cuerpo, pues ese tema siempre ha sido complicado para ella durante toda su carrera.

Y es que en Twitter Danna Paola aseguró que mientras estaba en el aeropuerto vio que la revista estaba a la venta por lo cual decidió comprarla, pero el resultado no le gustó en primero porque en el titular se puso que estaba estrenando cuerpo, la segunda porque vio que a su imagen le hicieron unos retoques, cosa que no le pareció.

"Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo… but…", dice al comienzo de su mensaje.

"Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental etc, pero siempre se me pregunta sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y llevo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo", escribe la cantante mexicana.

Y es que si echamos un vistazo a las redes sociales de la estrella de Elite, podemos ver que durante la pandemia su figura cambió totalmente, pues se le vio con menos tallas, esto hizo que los internautas hicieras miles de comentarios sobre su aspecto, por lo que pudo haber perjudicado aún más, lo que piensa de este tema.

"Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental, ya que eso ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también", comenta Danna Paola.

"Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing People en Español", deja en claro ese punto el cual le molestó más.

Hay que mencionar que en entrevistas la también actriz ha dicho que desde su entrada a la industria del entretenimiento, siempre ha tenido que lidiar con estos temas los cuales ya la tienen muy molesta.

