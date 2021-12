Danna Paola feliz con su nueva figura no le importa lo que se diga de ella

Danna Paola de 26 años de edad ha demostrado que se siente muy feliz con su nueva figura fitness y es que aunque muchos usuarios han dicho que no les gusta del todo la silueta de la artista ella lejos de hacerles caso se siente de lo más feliz por su imagen.

Y es que de unos meses para acá sus seguidores se habían preocupado por la manera en que la actriz mexicana bajó de peso, pero ella lejos de preocuparse ha demostrado que se siente de lo más feliz con su físico el cual luce con cualquier outfit de su gustos desde vestidos sastre hasta crop top.

Aunque Danna Paola tiene una figura fitness nunca se le ha visto en algún video o fotografía haciendo un tipo de ejercicio, pues sus fieles fans desean en todo momento ver como le hizo para bajar de peso, pues quieren seguir sus pasos, mientras que otros le han dicho que se detenga lo que está haciendo.

"Y ahora …bonita pero más me gustaba rellenita, solo un comentario en buena onda no pierdas tu esencia por querer ser como otras y te miro y veo a varias en una pero … no se", "Asi mismo .es bueno ver a la gente que uno quiere feliz", "Dios que delgada y bella qué haz hecho para bajar tanto de peso, yo te empecé seguir desde La Doña, me encantó tu actuación. Es un cambio rotundo ,dame la receta jiji", escriben los internautas.

Otra de las cosas por las que Danna Paola ha sido elogiada es porque no le gustan los problemas, pues en varias ocasiones ha dicho y seguirá diciendo que ella no quiere competir con nadie, ni parecer a nadie de la industria musical.

Recordemos que en su momento muchos internautas habían dicho que Danna Paola quería copiar a la cantante estadounidense Ariana Grande debido a que hizo algunos performance muy parecidos a ella.

Una mujer fuerte

Como su personaje de Lucrecia en la serie Elite, Danna Paola ha demostrado ser una mujer muy fuerte y aunque hay veces en que no puede más, ella ha logrado salir adelante en la pesada industria del entretenimiento.

Leer más: Lourdes Munguía en pijama de seda azul rey como siempre luciendo como una verdadera dama