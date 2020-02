Danna Paola habla de la demanda por cancelar show en Mazatlán

La semana pasada José Ángel Tostado, encargado del despacho del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán, dio a conocer que Danna Paola canceló el show que tenía programado para el día martes 25 de febrero, en el cierre de una de las grandes fiestas del puerto mazatleco.

En una entrevista que tuvo con varios medios de comunicación en el pasado concierto de La Academia, Danna Paola se mostró sorprendida cuando le preguntaron sobre los problemas con el show en el cierre del Carnaval de Mazatlán 2020, "¿cancelamos Mazatlán?", preguntó sorprendida la cantante.

No sé, la verdad me agarran en curva, estoy yo la verdad con tantas cosas en la cabeza, es algo de lo cual justamente me estaban preguntando hace rato, me informaron un poco al respecto.