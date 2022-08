Danna Paola habla sobre presunta infidelidad a su novio, Álex Hoyer

Por ahora sólo queda esperar para saber qué sucederá con la pareja y qué explicará Danna Paola sobre aquella noche en la que reveló que bebería y se iría de fiesta a través de las redes sociales, lo que no terminó de la mejor manera.

"Ya estamos resolviendo el tema del conejo, por cierto. Ya casi" , dijo la cantante. Su novio, el también cantante, Álex Hoyer , no renegó del comentario y sostuvo que "ya casi" se está arreglando la situación.

Danna Paola , tras anunciar su gira por México este 2022 decidió romper el silencio sobre el tema y aseguró que ya se está resolviendo, mientras estaba al lado de su novio, quien no reaccionó de la mejor manera.

De inmediato, las redes sociales fueron toda una revolución y muchos comenzaron a llamarla infiel , pues habría engañado a su novio con ese personaje, tema del que no había hablado, hasta ahora.

México.- Hace algunos días, la cantante y actriz mexicana, Danna Paola , se vio envuelta en controversia luego de que saliera a la luz un video suyo pasándola de lo mejor con otro hombre que no era su novio, esto en un antro, presuntamente en la Ciudad de México.

