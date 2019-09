Danna Paola hace épico brindis por los hombres y se vuelve viral

La actriz y cantante mexicana, Danna Paola, causó revuelo en redes sociales al hacer un peculiar brindis por los hombres mientras se tomaba unos tragos de alcohol. El video se volvió viral y muchos se lograron identificar con la intérprete de 'Mala Fama'.

En el audiovisual Danna luce un poco pasada de copas, posiblemente bebiendo por el mal de amores. Rápidamente el video se volvió viral y la cantante fue tendencia en redes sociales.

Brindo porque brindar es preciso, no por lo mucho que me quiso sino por lo pen¨#$ja que me hizo, ¡brindemos por él! ¡por su madre también! Y por la hija de p$#a que está con él”, comenta Danna Paola.