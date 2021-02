Danna Paola hace fuerte confesión en el show de Yordi Rosado: fue drogada por varios hombres

Danna Paola estuvo recientemente en el programa de YouTube de Yordi Rosado, donde recordó cuando fue drogada por varios hombres en un antro en la ciudad de Madrid, España. Esto ocurrió cuando al actriz mexicana estaba grabando la serie "Élite", donde interpretaba al personaje de Lucrecia Montesinos, mejor conocida como "Lu". La también cantante señaló que contaba esta vivencia con la intención de concienciar a hombres y mujeres sobre el peligro que puede traer el confiar en extraños.

De acuerdo con el relato de Danna Paola, cuando estaba en Madrid, España recibió la visita de un muy buen amigo de México. Ambos fueron a un antro muy sofisticado de la ciudad. En el lugar estaba un grupo de hombres latinos fumando pipa árabe, "mi amigo me dijo están súper guapos, yo no soy de ligar, si quieres algo serio no vas y ligas en un antro, me da hueva, soy mamona para esas cosas".

Ante la insistencia de su amigo se acercaron al grupo de latinos; en un momento cuando su amigo fue al baño, ella se quedó charlando con estas personas. En solo unos segundos al poner en la mesa el vaso con la bebida que estaba ingiriendo, uno de estos hombres le puso algo a su bebida. Al poco tiempo de volver a beber, comenzó a sentir mareada.

Dejo mi vaso y comenzamos a platicar y yo no me di cuenta que había llegado otro wey atrás. de repente me dice: 'éste era tu vaso ¿no?', me regresa mi vaso, me lo empiezo a tomar, empiezo a platicar con este wey y me empiezo a sentir, pero muy mal, o sea me empecé a marear. Dije me tengo que ir.

Danna Paola comentó que en todo momento mantuvo la cordura y al verla mareada, las personas con las que había estado platicando, intentaron a quererse sobrepasar sobre la situación. Al sentirse fatal su amigo y ella se fueron a su casa; al llegar quedó inconsciente. "No me acuerdo qué pasó, cómo llegué a mi casa, cómo desperté en el hospital".

La cantante originaria de la Ciudad de México, señaló que esta situación fue muy loca, pues es algo que las mamás siempre le dicen a sus hijos: ¡no hables con extraños! Danna Paola pidió a sus seguidores ser conscientes de que por más fuerte que sean, más independientes, "más de me puedo cuidar sola, pero no sabemos las intenciones de los demás, a veces un ligue puede acabar en algo fatal".

En su charla con Yordi Rosado, la ex novia del actor Eleazar Gómez, también contó lo duro que ha sido para ella llegar hasta donde está y que aunque recuerda haber tenido una infancia feliz, tuvo varios momentos complicados en los que fue víctima de bullying en la escuela; expresó lo mucho que le dolieron las críticas hacia su cuerpo luego de que una empresa de productos de cabello la llamara "gorda", tras haber grabado un comercial y que es una de las razones que la inspiró a escribir su canción "Me, myself".

"Empezaron a crear en mí una inseguridad que yo no tenía, fue este constante rechazo hacia mi persona, tenía cero amor propio y mi prioridad era verme bien, ya no actuar, ni cantar". Sobre sus experiencias en cuanto a sus relaciones sentimentales, dijo: "tengo el corazón pleno, estoy feliz, estoy en un momento de mi vida muy chingón y justo todo lo que viví me hizo entender lo que hoy en día quiero con una persona en una relación sin perder el piso".