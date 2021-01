Danna Paola hizo un desconcertante tuit que preocupó a sus seguidores

Recientemente, la famosa cantante, Danna Paola, generó confusión en redes sociales tras realizar la publicación de un desconcertante tuit el último día del año 2020, el cual ocasionó la preocupación de sus 4,9 millones de seguidores en la popular red social.

Fue a través de su cuenta oficial en Twitter que la intérprete de "Oye, Pablo", compartió el extraño mensaje que propició el desconcierto de más de un seguidor. Y es que las palabras que anotó de forma digital, fueron las siguientes: "No me cae el 20 que ya se acabó el 2020. Danna Paola 2020".

Aún cuando muchos de sus fanáticos pudieron interpretar lo dicho por la también actriz, hubo otros, principalmente seguidores de otros países, quienes quedaron confundidos con sus palabras y se lo hicieron ver a través de comentarios que expresaban no solo su mezcolanza, sino su preocupación por la artista.

"En México usamos para todo número, por lo tanto en el tuit de Danna con su 'no me cae el 20', quiere decir que aún no cree que se va acabar el 2020", escribió uno de sus fans para explicar la compleja situación.