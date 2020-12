México.- En los últimos años la cantante mexicana Danna Paola se ha convertido en todo un ícono de la moda, prueba de ello se le vio luciendo los mejores atuendos durante su estancia en La Academia, conciertos, videos musicales o presentaciones en vivo, motivo por el cual muchas marcas importantes la han contratado para que se vuelva su imagen principal.

Recientemente se le vio con un atuendo deportivo en color negro para la publicidad de la marca deportiva Puma, utilizando un maquillaje y peinado espectaculares con el que impuso tendencia, la joven cantautora lució de lo más hermosa y logró robarse la atención de todos sus seguidores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero no sólo deslumbró con su belleza y talento, la cantante de 25 años lució un estilo de cabello sensacional, dejando sin habla a sus seguidores, pues se le vio con color rubio y algunos detalles en castaño y algunas cadenas que simulaban formar parte de su hermosa melena, mientras que su maquillaje fue futurista; utilizó unos stickers tornasol que simularon ser parte de la sobra de sus ojos.

Danna Paola impone moda con su nuevo estilo de cabello. Foto: Instagram

En la fotografía, que alcanzó el millón y 300 mil me gustas, vemos a la joven cantante mexicana sentada en forma de mariposa con un body negro, tenis en color blanco y azul y algunos accesorios en color dorado para darle un toque más a la moda y jovial a su outfit.

Durante los últimos meses Danna Paola ha demostrado ser una mujer muy versátil a la hora de vestir y estilizar sus atuendos, siempre mostrando cosas nuevas y dejando a sus fanáticos sin habla. A la cantante también se le ha visto cambiar de look en distintas ocasiones, siendo un rubio con luces castañas el favorito de todos.

Danna Paola comparte proyecto con Sebastián Yatra y Natti Natasha

Danna Paola, de 25 años, sorprendió a sus fanáticos tras revelar que ahora forma parte de la familia de la joyería Pandora, esto para el equipo de Latinoamérica junto a los cantantes Natti Natasha, Sebastián Yatra y Luísa Sonza, todos luciendo espectaculares en un video para la publicidad de la empresa.

En el corto audiovisual podemos ver a Danna, Yatra, Natti y Sonza mostrando sus joyas de la reconocida marca Pandora, la joyería danesa fundada en 1982, que cuenta con más de 10.000 tiendas repartidas entre 55 países del mundo y es la tercera empresa más vendida sólo por detrás de Cartier y Tiffany & Co.

Los jóvenes cantantes se dejan ver de lo más divertidos compartiendo los accesorios en los mejores atuendos y mostrando sus buenos dotes para el baile. Sebastián Yatra compartió por su lado: "Qué felicidad contarles que voy a estar junto a mis amigos @theofficialpandora por segundo año consecutivo!! Esta vez acompañado del squad #BeatsOfPandora. @nattinatasha @dannapaola @luisasonza. Estoy emocionado por lo que se viene para este próximo año!!!".

Mientras que Natti Natasha escribió en su publicación: "No podría estar más feliz de colaborar con una marca tan linda que nos ayuda a expresar sueños, anhelos, historias y momentos personales, un ideal que siempre he compartido a través de mi música".

"So happy!!! Oficialmente formo parte de #BeatsOfPandora, el increíble Squad para Latinoamérica de @theofficialpandora. Siempre les he dicho que me encanta inspirar y transmitir historias, momentos y sueños a través de mi música, así que no podría estar más feliz de colaborar con una marca tan afín a mi como @theofficialpandora", escribió Danna Paola en la descripción del video en su perfil de Instagram.