Danna Paola le contesta a quienes criticaron su peso

Danna Paola no se quedó callada y le respondió a todas aquellas personas que se han burlado de su peso desde que se convirtió en juez de La Academia la cual se estrenó hace unas semanas, incluso ya comenzaron a circular algunos memes de la famosa. "Que no por ser artista uno tiene que recibir y callarse al contrario, si somos mujeres también somos voces que en este caso a mi me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayudar a que todo esto frene lo voy hacer y yo creo que para todos o alguna critica o cualquier cosa de tu físico que si esto que lo otro a nadie le vas a gustar no a todo mundo le vas a gustar...", dijo Danna. Por si fuera poco señaló que en la industria del entretenimiento no todo es fácil como muchos piensan pues cree que las cosas se pintan de diferente manera por lo que esto opinó la también actriz de Elite. Ver esta publicación en Instagram ☁️ ❄️ creo que vamos entrando en mood invernal... (navideño) Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 10 de Dic de 2019 a las 7:01 PST "No todo va hacer miel sobre hojuelas va a ver gente que te va a criticar para bien o para mal y es algo que he ido aprendiendo, y que no es fácil, pero hoy en día me siento muy segura y muy tranquila de poder salir como la mujer que soy y ya uno tiene que pasar por muchas cosas", explicó Danna. Mientras tanto sus admiradores felicitaron su forma de pensar pues muchos piensan que Danna es una mujer un poco creída, pero resultó todo lo contrario.

"Me encanta Danna Paola me encantaba su telenovela Atrevete a Soñar y actualmente me encanta su telenovela Elite", "No no ella tiene todo bueno..que no se valla a operar nada", le escribieron a la famosa.