Danna Paola lidera lista de lo más comentado en Twitter México durante 2021

México. La cantante mexicana Danna Paola lidera lista de celebridades mexicanas que durante 2021 fueron las más mencionadas en Twitter y con su trabajo musical puso en alto el nombre de México.

La información se comparte en varios portales de noticias, y también se destaca qué periodistas, gamers, artistas y más fueron parte importante de este año que está por acabar.

Estas fueron las premiaciones más mencionadas:

1.- #KCAMexico (@NickelodeonLA)

2.- #PremiosMTVMIAW (@mtvmiaw)

3.- #iHeartAwards (@iHeartRadio)

4.- #PCAs (@peopleschoice)

5.- #MAMAvote (@MnetMAMA)

Mientras que las 10 artistas latinas más mencionadas que pusieron en alto el #GirlPower en el país, fueron las siguientes:

1.- Danna Paola (@dannapaola)

2.- Karol Sevilla (@karolsevilla)

3.- Anitta (@Anitta)

4.- Shakira (@shakira)

5.- Becky G (@iambeckyg)

6.- Belinda (@belindapop)

7.- Paty Cantú (@PatyCantu)

8.- Lucero (@LuceroMexico)

9.- Kali Uchis (@KALIUCHIS)

10.- Mon LaFerte (@monlaferte)

Según datos de Twitter, el K-pop con artistas como BTS y EXO estuvieron en el top de los más queridos.

1.- BTS (@BTS_twt)

2.- BLACKPINK (@BLACKPINK)

3- Stray Kids (@stray_kids)

4.- Tomorrow x Together (@txt_members)

5.- ENHYPEN (@enhypen_members)

6.- ATEEZ (@ateezofficial)

7.- MONSTA X (@officialmonstax)

8.- EXO (@weareoneexo)

9.- SEVENTEEN (@pledis_17)

10.- ASTRO (@offclastro)

BTS tuvo el Tweet más Retwitteado de 2021, a nivel global, y fue una buena influencia para calmar las aguas cuando hubo un aumento en los crímenes de odio contra la comunidad asiática.

Los videojuegos se volvieron parte importante del mundo pop y de la conversación y de entre los gamers estos son los protagonistas mas mencionados:

1.- Juansguarnizo (@JuanSGuarnizo)

2.- Arigameplays (@arigameplays)

3.- Yoloaventuras (@YoloAventuras)

4.- Zytjavier (@ZYTJavier)

5.- Jeltytv (@JeltyTV)

Las películas de ciencia ficción más mencionadas:

1.- Dune (2021)

2.- Back to the Future

3.- Scott Pilgrim vs. the World

4.- Army of the Dead

5.- Blade Runner

6.- Alita: Battle Angel

7.- Indiana Jones

8.- Mad Max

9.- The Matrix Resurrections

10.- Terminator

Las películas de drama más mencionadas:

1.- House of Gucci

2.- Call Me By Your Name

3.- Don’t Worry Darling

4.- Pride and Prejudice

5.- Nomadland

6.- The Godfather

7.- Cherry (2021)

8.- Titanic

9.- El baile de los 41

10.- Promising Young Woman

Este 2021 fue un gran año para los deportes pese a la COVID-19, y estos eventos marcaron el año:

1.- Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

2.- Juegos Paralímpicos de 2020

3.- Super Bowl LV

4.- Final de la UEFA Euro 2020

5.- Final de la UEFA Champions League

Los atletas internacionales más mencionados:

1.- América (@ClubAmerica)

2.- Cruz Azul (@CruzAzul)

3.- Tigres (@TigresOficial)

4.- Rayados (@Rayados)

5.- Chivas (@Chivas)

6.- Selección Mexicana (@miseleccionmx)

7.- Pumas (@PumasMX)

8.- Tigres Femenil (@TigresFemenil)

9.- Puebla (@ClubPueblaMX)

10.- Santos Laguna (@ClubSantos)

Temas de actualidad:

1.- Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson)

2.- Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_)

3.- Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga)

4.- Epigmenio Ibarra (@epigmenioibarra)

5.- Chumel Torres (@chumeltorres)

6.- Claudia Sheinbaum (@claudiashein)

7.- Felipe Calderón (@felipecalderon)

8.- Hugo López Gatell (@hlgatell)

9.- Carlos Loret de Mola (@carlosloret)

10.- Alfredo del Mazo (@alfredodelmazo)