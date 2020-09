Danna Paola luce mucho más delgada y sexy en redes

Danna Paola de 25 años siempre logra que hablen de ella, pues la chica está sorprendiendo a sus fans por lo delgada que luce desde hace tiempo, pues durante todos estos meses la interprete de Oye Pablo al parecer se sometió a una dieta, además de una rutina de ejercicio, ya que su cambio físico es muy notorio en sus fotos.

Desde el pasado mayo, Danna Paola se ha visto muy delgada empezando por la sexy cintura que se carga hoy en día, prueba de ello fueron las fotos que subió en bikini, donde logró millones de likes, pues sus fans quedaron encantados con ellas.

Por si fuera poco la cara de Danna Paola, se ve mucho más afilada, incluso el nuevo look que se hizo hace unos días, hace que se vea más delgada de su rostro, pues el color rubio que eligió, hace que sus facciones sean mucho más notorias.

Recordemos que en algún momento, Danna Paola fue criticada en redes sociales por lucir un poco pasada de peso, incluso cuando fue juez de La Academia, respondió al hate que le tiraron en Instagram y como era de esperarse la bella Danna Paola les respondió de una manera muy claridosa.

Que no por ser artista una tiene que recibir y callarse al contrario, si somos mujeres y también somos voces que en este caso a mí me toman como un ejemplo, si yo puedo hacerlo y puedo ayuda a que todo esto frene, lo voy hacer, y yo creo que para todos o alguna critica o cualquier cosa de tu físico que si esto que si el otro a nadie le vas a gustar o sea no todo al mundo le vas a decir "me encantas", dijo Danna Paola para Sale el Sol.