Danna Paola luce su espectacular figura en traje de baño cortito

México. Danna Paola, originaria de Ciudad de México e hija de Juan José Rivera, quien en su juventud formó parte de grupos musicales como Ciclón, comparte en Instagram una imagen suya en la que aparece en traje de baño, muestra su figura espectacular y logra que sus seguidores escriban para ella piropos de todo tipo.

Danna Paola tiene belleza, talento y mucha seguridad, cosas que la han hecho triunfar en el mundo del espectáculo y se ha convertido en una de las cantantes y actrices favoritas de los jóvenes, quienes han disfrutado de su trabajo en proyectos como la serie Élite, donde trabajó con Ester Espósito.

Y en Instagram siempre sorprende con sus publicaciones, como sucede ahora en una reciente que titula: "Llévame de vuelta", y sus fans de inmediato responden: "¡Acepto!", "Diosa", "Muy bonita..." y "Te quiero mucho". La guapa cantante de temas como sodio tiene un cuerpo increíble y eso está más que comprobado, ya que en sus post contínuamente lo exhibe e impresiona con él.

Danna Paola se prepara ya para presentar muy pronto su concierto virtual Welcome to my break up party (Bienvenido a mi fiesta de ruptura) y en sus redes sociales ha compartido imágenes de cómo luce y van sus ensayos. Espera que sea un éxito y promete llenarlo de sorpresas y no defraudar a sus millones de seguidores.

En un reciente post que compartió en su feed de Instagram, la guapa Danna Paola comparte varias fotografías durante los ensayos y luce su linda figura y deja al descubierto su abdomen de acero. "Ensayos", escribe en uno de sus post, mientras que sus fans contestan:

Uff, me inspiras", "muy atractiva, fuerte", "siempre la más, nunca la menos ni mucho menos la más o menos", "Dios mío pero que bonita eres", "una diosa", "eres tan perfecta", "oye te amo con todo mi ser", "regálame tantita de tu belleza", entre otros textos.

El primer concierto de Danna Paola será el sábado 13 de febrero de 2021 para sus fans en América Latina y al día siguiente realizará el segundo show live streaming para su público en Europa. Welcome to my break up party estará disponible a través de la plataforma de streaming Streamtime.

En distintos portales de noticias se ha informado que el precio del boleto de acceso tanto para ambos conciertos es de 259 pesos mexicanos. En este show Danna Paola interpretará sus grandes éxitos como Oye Pablo, Sodio y las nuevas canciones que forman parte de su álbum K.O..

Danna Paola Rivera Munguía es el nombre completo de la artista, quien se dio a conocer cuando niña al participar en telenovelas como Rayito de luz y María Belén, la cuales protagonizó cuando tenía entre cinco y seis años de edad, luego comenzó a grabar discos y con su música también llegó al público infantil.

Independientemente de que Danna Paola lleva el talento en la sangre, siempre se ha preparado para ser mejor artista y ha destacado como actriz y cantante, además que es compositora y también se ha dado a conocer como diseñadora de modas. Sola, ¿Dónde estabas tú?, No bailes sola, Mala fama y Contigo son algunos de los temas que ha popularizado y convertido en éxitos, entre muchos otros más.