Danna Paola, mira qué tierna lucía en sus telenovelas infantiles

México. La actriz y cantante Danna Paola, originaria de Ciudad de México y quien en la actualidad goza de fama en su carrera y en las redes sociales, se dio a conocer en el mundo del espectáculo cuando era niña tras participar en telenovelas como Rayito de luz y María Belén, producciones de Televisa. Circulan en YouTube varios videos en los que se ve cómo era cuando niña.

A sus cinco años de edad, cuando transcurría el año 2000 Danna Paola ya figuraba en la farándula, puesto que intervino en su primera telenovela Rayito de luz y a sus cinco años de edad actuó con grandes figuras de la actuación como el fallecido Aarón Hernán, la primera actriz Delia Casanova y la también ya fallecida Mariana Levy, quienes eran los protagonistas.

Desde pequeña, Danna Paola pudo demostrar que tenía mucho talento y era una niña muy inteligente. Y en 2001, María Belén fue llamada para protagonizar María Belén, telenovela infantil en cuyo elenco artístico también figuraron Nora Salinas, René Laván, Maya Mishalska, Harry Geithner y María Marcela. Entonces comenzó el éxito y reconocimiento para la guapa actriz, quien sorprendió al público con su gran talento y dulzura en pantalla.

Y la carrera musical de Danna Paola comenzó por esos mismos años, cuando era una niña. Según información en Wikipedia, su disco debut se llamó Mi globoazul y lo lanzó en el año 2001, y conforme fue creciendo, su carrera como tal también hasta posicionarse como una de las favoritas en la actualidad. Además es compositora de muchos de sus temas, entre los que destacan Sodio, Oye, Pablo y Sola.

Actualmente Danna Paola tiene 25 años de edad y es una de las celebridades mexicanas más exitosas, además ha tomado parte en el reality show La Academia, ha hecho teatro musical y como actriz se convirtió en una favorita de la juventud tras protagonizar la serie de televisión Élite, la cual grabó en España y pudo ser vista en todo el mundo.

La guapa cantante cuenta con alrededor de 28 millones de seguidores en Instagram y le siguen la huella todos los días a través de sus publicaciones y ella encantada, además no deja de compartirles imágenes suyas que proyectan lo feliz y realizada que se siente en lo personal y profesional.

Y le encanta sorprender a sus fans en Instagram. Recientemente colocó una imagen en la que aparece en traje de baño. "Llévame de vuelta", tituló su post, y sus fans de inmediato responden: "¡Acepto!", "Diosa", "Muy bonita..." y "Te quiero mucho". La guapa cantante de otros temas como No es cierto tiene un cuerpo increíble y eso está más que comprobado, ya que en sus post contínuamente lo exhibe e impresiona con él.

Danna Paola presentará próximamente su concierto virtual Welcome to my break up party (Bienvenido a mi fiesta de ruptura) y en sus redes sociales ha compartido imágenes de cómo luce y van sus ensayos. Espera que sea un éxito y promete llenarlo de sorpresas y no defraudar a sus millones de seguidores.

Uff, me inspiras", "muy atractiva, fuerte", "siempre la más, nunca la menos ni mucho menos la más o menos", "Dios mío pero que bonita eres", "una diosa", "eres tan perfecta", "oye te amo con todo mi ser", "regálame tantita de tu belleza", entre escriben algunos fans a Danna Paola luego de mostrar imágenes de cómo son sus ensayos.

El primer concierto de Danna Paola será el sábado 13 de febrero de 2021 para sus fans en América Latina y al día siguiente realizará el segundo show live streaming para su público en Europa. Welcome to my break up party estará disponible a través de la plataforma de streaming Streamtime, se informa en distintos portales de noticias.

Danna Paola Rivera Munguía es el nombre completo de la artista, quien es hija de Juan José Rivera, quien en su juventud fue cantante y formó parte de grupos como Ciclón y Los Caminantes, también de Patricia Munguía; ambos la apoyan desde niña en su carrera artística.