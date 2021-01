Danna Paola muestra abdomen de acero en los ensayos de "Welcome to my break up party"

Muchos cantantes y agrupaciones al no poder llevar a cabo conciertos presenciales ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, se han tenido que adaptar a la nueva "normalidad" y de momento, han llevado a cabo shows live streaming. Una de ellas es la cantante mexicana Danna Paola, quien se prepara para su concierto virtual "Welcome to my break up party (Bienvenido a mi fiesta de ruptura)".

En un reciente post que compartió en su feed de Instagram, la también actriz publicó una serie de fotografías durante los ensayos para sus próximos shows virtuales. En dichas imágenes luce su linda figura y dejando al descubierto su abdomen de acero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para los ensayos de "Welcome to my break up party" usó un top y unos leggins color negros de la marca Puma luciendo divina, encantadora y sexy. "Ensayos", fue lo que escribió Danna Paola en su post, recibiendo muchos halagos de parte de sus fans: "uff, me inspiras", "muy atractiva, fuerte", "siempre la más, nunca la menos ni mucho menos la más o menos", "Dios mío pero que bonita eres", "una diosa", "eres tan perfecta", "oye te amo con todo mi ser", "regálame tantita de tu belleza", "por tu culpa ya no tengo espacio en mi galería", "guapísima como siempre" y muchos más.

¿Cuándo llevará a cabo Danna Paola sus shows "Welcome to my break up party"? El primero tiene como fecha el sábado 13 de febrero de 2021 para sus fans en América Latina. Al día siguiente, el domingo 14 de febrero (Día de San Valentín o Día del amor y la amistad), realizará el segundo show live streaming para su público en Europa.

Leer más: Danna Paola revela su verdadera relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra

Cabe mencionar que en Europa obtuvo gran popularidad tras su participación en la serie de Netflix "Élite", donde interpretó a "Lucrecia Montesinos", mejor conocida como "Lu". "Welcome to my break up party" estará disponible a través de la plataforma de streaming "Streamtime".

"Su inmensurable talento la hecho convertirse en una de las artistas latinas más reconocidas de los últimos tiempos en América y Europa. Con más de 20 años de trayectoria y con múltiples premios que destacan su música y actuación, Danna Paola ha demostrado que no tiene límites. Así que prepárate para ser parte de un increíble concierto digital que romperá el internet en este exclusivo streaming mundial 'Welcome to my break up party'", se lee en el portal web de la plataforma "Streamtime".

El precio del boleto de acceso tanto para el concierto de Latinoamérica como el de Europa, es de 259 pesos mexicanos. En este show Danna Paola interpretará sus grandes éxitos como "Oye Pablo", "Sodio" y otros más, así como las nuevas canciones que forman parte de su álbum "K.O.".

Leer más: Así ha reaccionado Danna Paola ante el gran éxito de su nuevo álbum "K.O."

En un anterior post en sus redes sociales, agradeció a cada una de las personas que formaron parte del proceso para el lanzamiento de su nuevo álbum. "Tengo muchas palabras y emociones dentro que expresar y principalmente aunque ya lo he dicho bastante es...gracias, este álbum significa mucho para mí, dos años de proceso y todo el trabajo de todo el equipo detrás es también lo que ha hecho posible todo esto".