México.- La cantante mexicana Danna Paola continúa cosechando éxitos, pues no sólo ha logrado gran alcance con su música sino también con su estilo único, tanto que las más famosas marcas la han reclutado para convertirla en su imagen como lo son Puma y Stradivarius, de Inditex, pero es con la primera con la que ha compartido más atuendos y ha causado una revolución en las redes sociales.

Rivera Munguía compartió en esta ocasión una fotografía donde luce como toda una reina en un atuendo muy destapado que está compuesto por un body negro que deja ver de más y unos tenis de la marca. Mientras esta sentaba sobre sus piernas, vemos que la cantante tiene un lunar en uno de sus glúteos, algo que nadie había notado y que ha llamado la atención de muchos.

Pero no sólo esto ha atraído todas las miradas, también su estilo, ya que para photoshoot de esta marca la vimos luciendo un estilo completamente diferente a lo que habíamos visto antes, la cantante mexicana se dejó ver con un maquillaje en tendencia, algo parecido a lo que Lady Gaga ha puesto de moda entre las artistas, y se trata de unos stickers en diferentes colores que le dan un toque especial a los looks pero no sólo eso, también tenía algunos accesorios en el cabello viéndose espectacular.

Danna Paola muestra el oculto lunar que tiene en un body negro. Foto: Instagram

La cantante compartió con sus seguidores que esto "no es sólo una marca, sino un estilo de vida", así como que "Mirarte, fue soplar las velas y al abrir los ojos, tener el deseo enfrente". De forma inmediata logró varios millones de me gustas en las fotografías, pues la vemos luciendo diferente a lo que antes había utilizado, pese a que siempre se mantiene vigente en el mundo de la moda y le gusta seguir diferentes tendencias, demostrando así lo versátil que es para todo esto.

Pero esta no ha sido la única fotografía de la cantante relacionada con esta marca, en agosto dio a conocer que se unía a la familia de Puma con una fotografía donde lucía un traje de baño de una pieza en color rojo vibrante y con el logo de la marca en la parte de arriba con otras prendas como un suéter largo en negro, calcetines altos y tenis, ambos en color blanco.

Así fue como Danna Paola anunció formar parte de la familia de Puma. Foto: Instagram

Después, tras cambiarse de look, la vimos con un atuendo deportivo en tendencia, era un top con short en color neón, una bomber jacket para deporte negra, una riñonera gris y tenis en negro y blanco, todo de esta popular marca. "Sin límites, ni ataduras", escribió Danna Paola en ese momento para promocionar la línea de ropa a la moda de Puma.

En otro momento también la vimos con un atuendo deportivo con algunos toques de Animal Print, pues la cantante lució un abdomen marcado con un top blanco y un conjunto de pants a juego con algunas partes de la piel de un leopardo en su diseño, para aquella ocasión lució un increíble estilo de cabello, que la hizo lucir como una princesa moderna. "Nunca fui fan del Animal Print hasta esta colección que fue hecha para linces como yo", comentó.

Pero no sólo Puma ha sido quien se ha ganado el corazón y la admiración de Danna Paola, también la marca española de Inditex, Stradivarius, ha logrado que la cantante pose con sus increíbles atuendos y en más de una ocasión ha lucido prendas de esta marca, siendo una de las más recordadas aquella camisa de botones blanca estilo oversize que combinó con unos biker shorts, botas estilo militar y una corta bolsa en color negro.