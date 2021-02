¿Danna Paola no come? "Estás bien flaca", le dice un fan en Instagram tras verla posar en la playa

México. Danna Paola siempre ha dado noticias buenas a sus admiradores y estos se manifiestan felices por sus logros profesionales, pero ahora, tras colocar una nueva imagen en Instagram llena de preocupación a uno porque la mira bastante delgada. "Estás bien flaca", le escribe luego de verla posar en la playa.

Danna Paola, originaria de Ciudad de México y quien promociona actualmente los temas Calla tú y Amor ordinario, tiene ya una carrera consolidada comoa actriz y cantante, además que tiene millones de seguidores en redes sociales; el trabajo no le falta y siempre sorprende a sus fans con proyectos profesionales.

Pero ahora llama la atención en una reciente imagen en la que pasa en la playa y se ve muy delgada, así se lo hacen saber a través de un mensaje en Instagram. "Feeling so blessed... podría vivir en la playa, la nena estaba muy feliz", titula Danna Paola a la imagen en cuestión y sale con shorts y un top blanco, pero varios fans opinan que se ve extremadamente delgada.

Danna Paola, protagonista de la serie de televisión española Élite y quien tiene 25 años de edad, cuenta con más de 29 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y con frecuencia publica fotografías suyas en las que luce seductora, además comparte noticias de su carrera, aunque en esta ocasión muchos seguidores mostraron su preocupación por su salud.

La bella joven siempre marca tendencia en las redes con sus outfits y cuando fue coach en La Academia de Televisión Azteca siempre sorprendió con sus atuendos que iban desde los más casuales, hasta los más elegantes y sofisticados. Un día, por ejemplo, lució un vestido de Iván Ávalos, zapatos Yves Saint Laurent y joyería de Bvlgari, lo que la proyectó como a una verdadera reina de belleza.

En cuestión de moda siempre está al día y no escatima para comprarse lo que más le gusta, todo para verse y sentirse bien, pero también para complacer a sus fans y dejar en ellos un buen sabor de boca en cuanto a moda se refiere.

Danna Paola es famosa desde que era una niña, puesto que se dio a conocer como actriz en telenovelas como Rayito de luz y María Belén, al mismo tiempo que debutó como cantante y con el paso de los años no ha dejado de trabajar.

Por lo que se ve tendrá un año 2021 con mucho trabajo, puesto que acaba de hacer público en su cuenta de Instagram que participará con su voz en la cinta de Disney Raya y el último dragón , donde dará vida a la voz en español de Raya y también cantará en español, motivo por el cual se siente feliz.

Voy a prestarle mi voz en la versión en español a Raya, la protagonista de Raya y el Último Dragón, el próximo estreno de Disney. Además interpretaré la canción Hasta Vencer para la banda sonora en español de la película", escribió en Instagram.

Danna Paola es una de las celebridades mexicanas más exitosas y en una entrevista que acaba de dar a Yordi Rosado confesó que en España fue drogada por unos hombres en un antro, al que acudió en compañía de un amigo.

Fue una experiencia horrible que quiso compartir para que sirva de algo a muchos jóvenes, a quienes les pide que no acepten bebida de gente que no conocen, pero también se definió en el terreno del amor. A Yordi le dijo que ha amado muchas veces, pero al parecer no ha sido correspondida, y eso sí, se considera una "cursi" en esa faceta.

Para el amor soy la más cursi, la más intensa, la más romántica, pero me han jodido tanto, por tantos años, o sea tuve una relación de seis años, otra de dos y la última no sé cuánto duró porque nunca empezó."