Danna Paola participa en disco navideño con artistas como Sebastián Yatra y Luis Fonsi

México. Danna Paola, Sebastián Yatra, Morat y Luis Fonsi, entre otros artistas, participan en el disco navideño Feliz Christmas, el cual contiene varios clásicos villancicos, se informa en distintos portales de noticias. Se trata de una producción de Universal Music y puede ser el regalo perfecto para esta navidad.

Feliz Christmas reune a algunos de los artistas del momento que gracias a su música y talento han conseguido un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo, entre ellos Danna Paola y Sebastián Yatra, quienes ponen su toque especial a cada tema navideño que interpretan.

Danna Paola. Foto de Instagram

Feliz Christmas se compone de nueve temas interpretados por diversos artistas y forman parte del primer Volumen de este proyecto y Universal Music contempla a nuevas voces en un nuevo repertorio navideño.

En uno de los primeros videos alusivos a Feliz Christmas puede verse a Sebastián Yatra, originario de Colombia, cantando y caracterizado muy acorde a las fiestas decembrinas al cantar Santa Claus is comin to town.

El disco está disponble en todas las plataformas y algunas de las canciones que formanparte de él son All I want for Christmas is you, Let it snow, Have yourself a Merry Little Christmas, Jingles Bells, Silent Night y Last Christmas.

Danna Paola, cantante originaria de Ciudad de México, es la encargada de cantar All I want for Christmas is you Christmas y con su interpretación le da un toque muy especial a dicha melodía.

Isabela Merced, Nacho La Criatura, Greeicy, Cali Y El Dandee y Mariah Angelic son otros de los cantanes que toman parte en esta producción musical que se preparó detalladamente desde hace varios meses y es un trabajo de primera calidad.