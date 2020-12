Danna Paola por berrinchuda y gritona fue castigada por un productor

Danna Paola de 25 años de edad es considerada una de las cantantes pop más populares de México durante los últimos años, pues ha logrado fortalecer su carrera, la cual ha estado rodeada de dimes y diretes, como la vez que la producción del programa Muévete la castigara por berrinchuda al molestarse con un peinado que le hicieron antes de salir al matutino de Televisa el cual fue muy popular hace varios años.

De acuerdo con el programa de chismes El Que No Cae Resbala de Tv Azteca, reveló que cuando Danna Paola fue invitada al programa Muévete, pasó a camerinos para que le hicieran unas trenzas las cuales no le gustaron del todo a la también actriz quien se quejó y se puso a llorar por el peinado, por lo que la producción tuvo que decir que la joven se había desmayado, pues el productor ya no quiso que saliera al aire por el berrinche de la chica.



Danna Paola se emberrinchó resulta que la actriz no se desmayó en el programa Muévete como se dijo, sino que la jovencita se enojó por las trenzas que le pusieron para su actuación en el programa porque estaban muy feas y no le gustaron, Danna corrió enfurecida al camerino para gritonearle y reclamarle a la producción, total que se paró la grabación y una vez que la niña dejó de llorar el productor le dijo 'que dice mi mamá que siempre ahora no sales', le dijo el productor Danna Paola.

Aunque el programa finalizó hace varios años, Danna Paola quien en ese momento hizo la telenovela Atrévete a Soñar, jamás dijo algo sobre dicha polémica, lo que sí es un hecho es que las redes sociales reaccionaron al supuesto desaire de la artista quien según los hater tiene aires de diva, algo que no les agrada del todo.

"De mi parte todos los insultos a Danna Paola, pero esa señora tiene una voz de chismosa que no puede con ella", "Que raro Danna Paola actuando como niña", "parece princesa pues claro mi danna paola siempre sera una princesa les guste o no", "En vez de estar criticando a las demás personas porque no se critican ustedes mismos tal vez les tienen envidia porque se fue con telemundo y no con ustedes", escribieron los usuarios en redes.

Regresando a la actualidad, muchos han cuestionado los actos más recientes que Danna Paola ha realizado en diversos programas, uno de ellos fue en La Academia, donde despotricó (Danna Paola destrona a Lolita Cortés con fuerte crítica para académico) en contra de uno de los participantes, cuando ella era juez, pues la había ofendido desatando la locura en redes sociales, pues fue tachada de prepotente.

Hoy en día Danna Paola esta centrada en su carrera como cantante y lo ha hecho, pues ha realizado no solo colaboraciones importantes con otros artistas, sino que su música también ha ido evolucionando junto con ella, pues Danna Paola le está apostando al género urbano, donde le ha ido de maravilla.

Otra de las cosas que Danna Paola ha realizado durante todo este año es centrarse en su físico, pues le dijo adiós a sus curvas para ser una chica más fitness, basta con verla en sus redes donde la vemos con un cuerpo mucho más diferente al de antes, aunque muchos prefieren a la Danna Paola de antes, pues se lo dicen a cada momento.

Danna Paola también ha estado en líos amorosos como otros artistas, pues se le ha relacionado mucho con el cantante colombiano Sebastián Yatra, y todo porque se les vio muy juntos después de colaborar en un tema musical, pero la cantante lejos de ponerse a desmentir estas situaciones ha preferido seguir con su carrera.

Cabe mencionar que Danna Paola no saldrá en la cuarta temporada de Élite, por lo que sus fans están molestos con la producción de la serie, pues consideran que el personaje de Lucrecia que interpretó en el proyecto es indispensable.