Danna Paola por las calles de Los Ángeles causa furor con su sencillo look

Danna Paola de 26 años de edad tiene a todos sus fans con el ojo cuadrado por esa belleza y sencillez la cual está derrochando en estos momentos desde Los Ángeles donde se le vio de lo más cómoda por sus calles donde dejó en claro que no se necesita andar siempre calurosa.

Resulta que hace unos días la cantante mexicana se fue a la ciudad de Los Ángeles aunque no se sabe si fue por compromisos de trabajo o solamente por gusto, ella se la pasó increíble además de andar de lo más fresca por sus calles pues llevó un pants morado así como un top negro básico con el cual se miraba increíble.

Y es como muchos ya lo saben desde año pasado la artista comenzó a bajar de peso pues sus fans lo fueron notando cada vez más, en cada una de sus fotos donde se le miraba increíble, pero lo que todos desean saber es cual fue no solo el entrenamiento de Danna Paola, sino como fue su alimentación la cuál tiene mucho que ver.

Otra de las cosas por las que esta celebridad siempre ha sido muy querida por sus fans ha sido por no tener rivalidad con alguien del espectáculo y es que ella siempre lo ha dicho, no le interesa en lo más mínimo pelear con alguien de la industria musical mucho menos competir pues no son las olimpiadas así lo dijo en una de sus más recientes entrevistas.

Danna Paola con su ropa sencilla por Los Ángeles/Instagram

Regresando con la foto de la también actriz mexicana alcanzó más de un millón de likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que se ve guapísima como siempre, pues vistiendo de lo más sencilla roba miradas.

Fama mundial

Aunque Danna Paola ya tiene una carrera muy marcada en México pues su carrera comenzó desde que era una niña, la joven en todo momento siguió buscando varios proyectos que la dieran a conocer aún más y lo logró al integrarse a la serie española Elite de Netflix donde interpretó a Lucrecia.

Dicho personaje le dio tremenda popularidad a la joven quien despuntó aún más su carrera y va en busca de nuevos proyectos.

