Danna Paola pregona su amor por el futbol en cautivadora pose en traje de baño

México. La actriz y cantante mexicana Danna Paola pregona su amor por el futbol en una cautivadora pose que hace en traje de baño, y la coloca en Instagram. La guapa cantante de temas como Sodio luce un traje de baño en color azul, el cual le hace resaltar la gran figura que tiene, y mientras posa con un balón de futbol, sonríe para sus fans. La famosa se encuentra en la alberca de un hotel, en alguna playa.

Danna Paola, quien destacó como juez en el pasado reality show de La Academia, deja con la boca abiertos a sus fans con tremenda imagen que le vale miles de comentarios para halagar su belleza. Además, la actriz de la serie Élite, transmitida por Netflix, se perfila como candidato para interpretar a Gloria Trevi en la serie de televisión que próximamente se grabará.

Puedes leer: Cristian Castro dice que su tío José Alberto "El Güero" Castro le pegaba a su mamá Verónica Castro y a su abuela también

Danna Paola es una joven muy bella, talentosa y sobre todo trabajadora, ya que siempre está ideando cosas que la proyectan mucho como artista, y sobre todo se mantiene muy en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. En días pasados presentó en ellas el tema Contigo, escrito durante la pandemia por coronavirus COVID-19.

La artista compartió con sus fanáticos que Contigo la escribió en un solo día en el que la soledad la invadió y con el que busca impulsar una iniciativa con causa, la cual aún no revela. “Tenemos canción nueva, se llama Contigo. Esta canción la compusimos en un día que parecía ser muy gris, esta canción es con mi amigo Issac y me hace muchísima ilusión poder compartir algo con alguien tan talentoso”, dijo durante una transmisión en vivo de TikTok.

Danna Paola también mencionó que Contigo nació para transmitir un sentimiento en especial y promover una causa que pronto compartirá con sus seguidores. “Esta canción esta hecha para ustedes con todo el amor, y espero te saque a bailar a la sala de tu casa y te haga sonreír”, escribió en esta red social.

Ya no veo las noticias, no; no mido el tiempo ni los días; tú tan lejos, yo solita; toca quedarse en casita; estando en peligro y no hay marcha atrás; cuidando al perro y a mi mamá; si el miedo me colapsa (Pienso en ti y se me pasa)”, dice parte de la letra de la canción de Danna Paola.