Danna Paola presenta a su nueva mascota Lu y sus fans se emocionan

Danna Paola, cantante originaria de Ciudad de México y que ha ganado fama en los últimos años en redes sociales y por su participación en La Academia de Televisión Azteca, presenta a su nueva mascota Lu y sus fans se emocionan.

Danna Paola se ha hecho de millones de seguidores en sus redes gracias a su talento y participación en la serie de televisión Élite, en cuya nueva temporada que grabarán ya no participará. Se vuelve "loca" de emoción con su nueva mascota, y sus fans también con ella.

A través de sus historias de Instagram la famosa cantante de temas como Sodio compartió imágenes de Lucrecia, su perrita, la cual es un regalo de su señor padre, quien la sorprendió con ella, contó.

Puedes leer: Danna García habla de lo que siente tras padecer COVID-19

Danna Paola quiso ponerle Lucrecia porque así se llama su personaje en Élite, la serie de televisión que ha sido un éxito en la vida profesional de la bella joven y que es una producción de Netflix.

Bienvenida a la familia Lu”, escribe Danna Paola en el título del video donde presenta por primera vez a Lu, quien cumplirá 25 años de edad el 23 de junio, pero su papá le dio un regalo anticipado.

A Danna Paola le encanta actuar, cantar, disfrutar de su carrera artística y todo lo que hace en la vida, pero también los animales, y prueba de ello es la nueva mascota que llega a su vida para darle mucha alegría.

Danna Paola reaparece en las redes sociales

Danna Paola estuvo ausente unos días de las redes sociales, las cuales ya retomó, y en Instagram recientemente explicó el motivo por el cual las abandonó.

Se siente raro volver a hablar por aquí, pero era muy necesario el detox. Bastante sanador… tengo que aceptar que me aburrí de Instagram y Twitter unos días, de repente volvía y de repente no, pero fue bastante bueno."

Danna Paola tiene casi 25 millones de seguidores en sus redes y a través de mensajes la cuestionaban por qué había dejado de publicar noticias suyas.

Sé que han estado preocupados, estoy bien. Recordemos que siempre hay que valorar los momentos que tenemos al día. Un día a la vez”, expresó la artista.

La cantante de otros temas como Sola, su nuevo corte, explica a sus fans que todos estos días de la pandemia la han puesto en un papel bastante reflexivo y preocupante, como seguramente pasa con muchas personas más.

He estado súper analítica estos días, muy intensa, la verdad; pero haciendo muchas canciones y cosas muy cool que ya les quiero enseñar, pero que no estaba lista para hablar y fingir una sonrisa en la cara cuando no está bien.”

Sola nace en plena pandemia por COVID-19

Sola, su nuevo corte, precisamente nació de su inspiración durante el encierro que ha tenido en estos días por la pandemia por coronavirus COVID-19, pero también muchas otras canciones que espera pronto poder grabar y presentar.

Siempre somos capaces de poder renacer, de poder tomar la decisión de dar un paso adelante, seguir siendo más fuerte y luchando contra lo que quieras porque eres un ser humano. El amor puede muchas cosas.”

Danna Paola es una joven muy talentosa, hija de Juan José Rivera, cantante mexicano, exintegrante del Grupo Ciclón y Los Caminantes, y de Patricia Munguía.

Según Wikipedia, tenía seis años de edad cuando lanzó su primer disco Mi globo azul y su primera participación en televisión fue en 1999 en el programa de televisión infantil Plaza Sésamo.

La telenovela Rayito de luz fue la primera en que intervino como actriz y donde interpretó a Lupita Lerma, a sus escasos cinco años de edad.

Luego protagonizó otras historias como María Belén, en la que actuó con la fallecida Mariana Levy y con la cual también tuvo mucho éxito.

También te puede interesar: Silvia Navarro protagonizará La suerte de Loli en Telemundo