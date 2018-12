Danna Paola presume en video el casting para entrar a 'Elite'

Uno de los personajes que ha marcado la carrera actoral de Danna Paola sin duda alguna ha sido el de 'Lu', de la serie 'Elite' y que la mexicana nunca se imaginó que el proyecto cambiaría su vida.

En su cuenta personal de Instagram Danna Paola, compartió un video del casting que hizo para darle vida a su polémico personaje el cual le dio gran popularidad.

Con más de 393 mil reproducciones, Danna Paola, causó emoción por verla con una copa de vino y con una actitud soberbia, la cual le dio fama en 'Elite'.

"Hace un año no tenía ni idea que este casting me llevaría a tener un cambio de vida tan drástico y necesario., A tener una de las mejores experiencias de vida, y me sorprende muchísimo ver que desde ese día ( aunque estaba medio dormida) jajaja había algo dentro de mi que me hizo un “match” instantáneo al darle por primera vez voz a “ #LU ” Se los comparto con mucha pena y emoción a la vez", dice en parte del texto de Danna Paola.

Cabe mencionar que la serie 'Elite', se convirtió en toda una sensación en España, lugar donde se grabó el proyecto juvenil.