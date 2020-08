Danna Paola presume picoso tatuaje en zona íntima y alborota a sus fans

Una vez más Danna Paola quiso reventar las redes sociales y logró su objetivo, esto después de posar muy sexy en redes sociales con un traje de baño, donde al parecer la famosa no se dio cuenta pues mostró algo que pocos sabíamos y fue enseñar un tatuaje en la parte íntima del bikini, lo que desató la locura, además de un sin fin de comentarios de todo tipo, pues es muy normal que la joven desate la polémica.

La foto de Danna Paola alcanzó más de tres millones de likes y varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que es una mujer candente en toda la expresión de la palabra, pues siempre trata de sacar su lado más salvaje, además a Danna Paola le encanta que sus publicaciones se llenen de elogios, pues no por nada cuida su bella figura demasiado, empezando por su piel, ya que le gusta verse radiante.

Algo que llamó mucho la atención de los cibernautas es lo delgada que luce Danna Paola y es que ha aprovechado la cuarentena para hacer ejercicio, por lo que muchos notaron dicho cambio físico y se lo hicieron saber, ya que siempre ha tratado de cuidarse para verse espectacular ante las cámaras m, la mejor prueba de ello fue cuando la vimos en el más reciente video musical de Sebastián Yatra, donde se le ve imponente con su traje metálico, además del look cósmico que se carga, por si fuera poco muchos han quedado sorprendidos con la buena química entre ambos cantantes y es que se decía que entre ellos había algo más que una relación laboral, pero al final solo causó las risas de ambos cantantes quienes aseguraron que solo son amigos y nada más.

"Estoy viendo un tatuaje cerca de su hermoso aparato reproductor", "No puedo con tanta belleza", "No parece ella!!!! Creía que era @mileycyrus", "Ay amiga tú me enseñaste a cantar yo te enseño a jugar", "Coño me gusta el tattoo", "Hola. Me gustaría invitarte a dar una vuelta en moto. Me gustas", "Veo la foto y se me viene a la mente Tatto remix", "Regálame un diccionario por que desde la primera vez que te vi me dejaste sin palabras", "Toda perfecta mamasita te amo", le escriben a Danna Paola en redes sociales.