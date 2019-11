Danna Paola presume su nuevo tatuaje en bikini y toda mojada

La actriz y cantante mexicana Danna Paola, quien próximamente se verá como juez en el reality show La Academia, de Televisión Azteca, presume su nuevo tatuaje en bikini y toda mojada en medio de una alberca.

A través de Instagram, Danna Paola enciende con una de sus nuevas publicaciones y en ella se deja ver en un bikini y muestra el nuevo tatuaje que lleva en su espalda. Se trata de unos labios que simulan dar un beso.

Danna Paola, quien ha colocado recientemente en el gusto de sus seguidores los temas Mala Fama y Oye Pablo, es gustosa de tatuarse su cuerpo.

En otras ocasiones ha mostrado que en su muñeca izquierda lleva la frase “mi futuro es ilimitado” , en otro lleva escrita la palabra "Paciencia" y también la imagen de una margarita.

Sobre su participación en La Academia, Danna Paola comentó en días recientes que la única condición que puso para aceptar formar parte del proyecto fue que le permitieran ser ella, y no seguir ningún guion.

Aquí no soy un personaje y es una de las condiciones que yo ponía: ‘A ver, aquí no me vayan a dar un guion, yo quiero ser yo misma”, afirmó la artista.