Danna Paola recibió burlas en la escuela por la telenovela María Belén

Danna Paola de 25 años de edad, es una de las artistas juveniles más populares del mundo de la farándula desde hace tiempo y es que sus proyectos han tenido mucho éxito entre sus fans algunos de ellos son series, música y hasta participaciones en reality show, pero llegar hasta donde está le ha costado burlas y humillaciones a la cantante, pues en la escuela se burlaban de ello.

Resulta que en una entrevista con Don Francisco, Danna Paola aseguró que ella lejos de ser la niña popular que salió en televisión por programas como Plaza Sésamo y La Familia Peluche, era la burla de sus compañeros quienes la molestaban a cada rato, pero cuando hizo el protagónico en la telenovela María Belén no la dejaban en paz.

Incluso en la secundaria no dejaban en paz a la cantante, quien no solo estudiaba en la escuela sino desde casa, debido a la ocupada agenda de trabajo que tenía, por lo que tuvo problemas con sus compañeros cuando regresaba a clases, ya que el bullying en salón de clases era demasiado, es por eso que la adolescencia de Danna Paola fue muy difícil.

Los niños o los adolescentes no saben lo que es estar desde muy pequeño en frente de una cámara y hay mucha gente que piensa que por estar en la televisión eres diferente, eres raro, te ven como el bicho raro del salón, entonces si me pasó, me hacían muchísimo bullying, me cantaban la canción de Amy la Niña de la Mochila Azul y que yo era María Belén, dijo Danna Paola en la entrevista que le hicieron.

Tras las declaraciones de Danna Paola los internautas de inmediato reaccionaron a las declaraciones de la artista y la motivaron para que siguiera adelante, pues a pesar de las criticas nunca se detuvo, pues Danna Paola siguió persiguiendo sus sueños dejando en claro que nunca se dará por vencida a pesar de que los haters siempre estarán criticando sus éxitos.

"No entiendo como esta mujer están tan inteligente no habiendo asistido al colegio", "Me impresiona ver a Danna Paola así de inteligente y tan guapa la ternura que proyecto de niña qué linda chica que Dios la cuide siempre", "Es increíblemente talentosa. Tuvo mucha suerte con sus facilidades económicas, pero todo lo que ha logrado, definitivamente se lo merece totalmente. Lo tiene", le escriben a Danna Paola en Instagram.

Para quienes no lo saben Danna Paola también tuvo que enfrentar las criticas de los haters cuando estaba en lo más alto de la música, pues al parecer a ella no le gustando del todo lo que estaba haciendo y estuvo a punto de alejarse, pero algo la motivo a seguir adelante, y es que un musical la motivo a que siguiera en la industria musical.

Justo cuando ya no quería cantar y había tenido una muy mala experiencia en el que ya estaba un poco cansada, ya como que me abrumaba todo y decía ahora quiero probar, normalmente si con algo me aburro es que algo no está bien, yo nunca me aburro haciendo esto para mi es mi vida entonces era como muy raro, dijo Danna Paola en una entrevista.

Hoy en día Danna Paola es una de las artistas más populares de nuestro país a nivel mundial, además sus fans le han dicho que siga haciendo videos musicales, los cuales han sido muy exitosos, por si fuera poco le piden a la producción de Élite que la meta a la cuarta temporada, pues quieren ver su personaje de Lucrecia una vez más.

Cabe mencionar que uno de los escándalos más sonados de Danna Paola, es que supuestamente es novia de Sebastián Yatra, pero ella se ha negado a responder dicha incógnita que tiene a todos en suspenso.