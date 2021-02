Danna Paola revela impresionante adelanto de su próximo concierto virtual

México.- La cantante Danna Paola se ha estado preparando arduamente para su primer concierto en línea, "Welcome to my break up party", el cual se celebrará el próximo sábado 13 de febrero por la plataforma My Stream Time y ya ha lanzado un impresionante adelanto que demuestra que será espectacular.

Un gran show de calidad es el que va a dar Danna Paola este fin de semana, pues la cantante reveló un pequeño adelanto en video de los ensayos de su concierto y ha dejado a todos helados y con la boca abierta, ya que a pesar de la situación se sabe que será un espectacular concierto con nuevos temas de su disco "K.O." y algunos otros que han marcado su carrera.

Hasta ahora, la cantante había decidido mantener un poco en secreto lo que estaba planeando con respecto a escenografía y otros detalles como bailes y canciones, pero ahora confirmó que se presentará en un escenario con pantallas, luces, máquinas de humo y otras gratas experiencias que seguramente dejarán encantados a todos sus seguidores.

A través de Instagram, en un corto video en el que de fondo suena 'Calla tú', se muestra un poco de la producción, luces, pantallas y escenografía en general, vemos que la cantante utilizará un hermoso micrófono personalizado lleno de piedras tornasoles, así como uno dorado.

Una gran pantalla adornará el espectáculo, en el cual se contará con bailarinas profesionales que demostrarán sus mejores pasos de baile junto a Danna Paola y posteriormente muestran una escena de ella llegando al lugar, claro, con sus respectivas medidas de precaución por la contingencia sanitaria.

Una vez en el escenario, se muestra con un atuendo blanco y de fondo se ve la banda del orgullo gay siendo ondeada lo que indica que 'TQyYa' será parte del setlist del concierto. Luego aparece una escena mucho más provocativa, mientras se iluminan pocas luces, todas bailan lentamente, entre ellas Danna Paola.

Lo que sigue de todas las demostraciones es que el show será una experiencia como ninguna otra, pues habrá mucha coreografía, memorables momentos, distintas escenas como la cantante desde una tina de baño o haciendo una coreografía con unas sillas y finaliza con un escenario distinto a que ya habían presentado.

El concepto que Danna Paola sigue en este concierto es parecido a lo que hizo Dua Lipa con su show de "Studio 2054", ya que al aparecer grabará escenas de una sola secuencia trasladándose de un escenario a otro mientras la cámara la sigue a cualquier lugar.

¿Cómo ver el concierto da Danna Paola?

Es muy fácil poder disfrutar de esta grata experiencia virtual que estará disponible en todo el mundo. A través de sus redes sociales, la cantante comparte constantemente en enlace de la página donde pueden ser adquiridos los boletos; sólo basta con ingresar a My Stream Time y crear una cuenta.

Una vez completes la ficha de registro, podrás adquirir tus boletos del concierto, estos tienen un precio de $229 pesos mexicanos u 11 dólares estadounidenses, sin incluir el cargo por servicio que son $30 pesos, es decir, tu boleto cuesta $259 pesos incluyendo cargo por servicio y se puede adquirir con distintas formas de pago como tarjetas de débito, transferencia o depósitos.