Danna Paola revela la historia detrás de su canción 'T.A.C.O'

México.- Danna Paola continúa cosechando éxito tras éxito y más cerca que nunca de sus fieles fanáticos, los llamados Dreamers, por lo que no ha dudado en interactuar con ellos durante el último año y recientemente decidió responder a todos los cuestionamientos que tenían sobre una de las canciones de su nuevo álbum "K.O.".

Se trata de 'T.A.C.O', un tema que se ha destacado en el disco, no sólo por tener un ritmo sensacional, por la historia que cuenta o el buen desempeño de la cantante mexicana, sino por su peculiar nombre que nació de una forma muy cómica y a través de una serie de videos se ha revelado toda la verdad.

A través de su cuenta oficial en TikTok, Danna Paola les explicó a sus millones de seguidores a través de un Story Telling de cuatro partes cómo fue que nació la idea de darle el nombre a la canción, así como la historia verdadera detrás de este tema que figura como uno de los favoritos de su nuevo disco gracias a que muchos se han sentido completamente identificados con esta.

La cantante, primero que nada, dejó en claro que la canción nace a raíz de una experiencia que tuvo con una persona con la que estuvo saliendo, a quien sí que le gustaban los tacos, pero nunca quiso compartirlos, sin embargo, era una persona indescifrable, como todo un trabalenguas que "la volvió completamente loca", pues era un continuo "sí, no, bueno, tal vez, hoy sí, mañana no, hoy sí te quiero, mañana, pues quién sabe".

Según relato, vivió una completa incertidumbre durante ese momento y recuerda que ella recuerda que fue quien dio mucho más que la otra persona, comenzando a relatar aquella historia en la que se inspiró para escribir 'T.A.C.O'.

Todo nació un día que lo invitó a un concierto importante que iba a dar y esta persona le dijo que ahí estaría para apoyarla y ella muy nerviosa, ya que sería la primera vez que la vería actuando en vivo, aunque emocionada a la misma vez, sin embargo, no todo salió como esperaba.

Danna Paola ya tenía su pulsera, el boleto y todo listo para darle la mejor atención cuando arribara, aunque recuerda todas las ocasiones en que esa persona le falló y explica que esa no sería una excepción, pese a que estaba muy emocionada, su invitado finalmente no llegó al concierto y en todo el día no le contestó, pues un día antes se había ido de fiesta y bebido demasiado.

Ella estaba segura de que iría, pero a su vez, su lado más realista creía que no iría, aunque tenía la esperanza, hasta el punto que creyó aparecería en el medio del público como si se tratase de una película romántica, pero esto jamás sucedió. Al momento de terminar de cantar, la intérprete tomó su celular y ya tenía un mensaje de esa persona en el que decía "Lo siento muchísimo, me quedé dormido, tenía mucha resaca".

La cantante quedó muy molesta por esta acción y fue ahí en donde se dio cuenta de que esa persona no era la indicada para ella, pero lo peor fue el siguiente mensaje que recibió, ya que la otra persona minimizó la importancia de su carrera artística. "Pero no importa... nos vemos mañana. Te quiero", fue el siguiente mensaje, pero ella se cuestionó si ese te quiero era real.

"Cuando eres especial para alguien suena la campana y te das cuenta de que no era para ti. Llueva, truene o relampaguee, esa persona va a estar ahí para ti, porque se supone que eres importante para esa persona", continúa, explicando que desde ese momento todo cambió para ella, pues entendió todo y de ahí nació la frase "No es que no me quieras, pero sólo me querías cuando tú querías", incluida en la lírica del tema 'T.A.C.O'.

Asimismo, recuerda que ella siempre estuvo para esa persona en todo momento, pero él no para ella, lo cual calificó como un error en su vida. Finalmente, pasó página y le dijo a esa persona "Sólo me querías cuando tú querías, ya no me quiero que me quieras si no sabes lo que quieres hacer con tu vida", lo que plasmó en la grabación del tema en Los Ángeles, California, en 2019.

Finalmente, recuerda que al llegar al estudio hacía demasiado frío y estaba con su equipo de trabajo, que notó su gran enojo en ese momento y explica que el nombre surgió después de haber ordenado tacos para cenar, gracias a que ama esta comida, a que es mexicana y porque en México siempre se crean palabras con otras.

Por ejemplo, en Monterrey dicen: "Taconmadr*" y Danna Paola dice "Tacostumbras", palabra que incluyó en la canción, por lo que tiene un nombre muy singular y diferente a las demás canciones.