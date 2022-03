Danna Paola revela motivo que la llevó a alejarse de Eleazar Gómez y muestra apoya a Tefi Valenzuela

Hace ya varios años los actores Danna Paola y Eleazar Gómez tuvieron una relación amorosa que con el tiempo se volvió muy tóxica. Ambos protagonizaron la telenovela juvenil "Atrévete a soñar" de Televisa. Entre las grabaciones surgió una buena amistad y tiempo después, se dio a conocer su noviazgo, lo que causó cierta controversia, ya en ese entonces ella tenía 24 años de edad y él 24.

Tras seis años de noviazgo, su historia de amor terminó. En su momento, Eleazar Gómez declaró que Danna Paola era una posesiva y caprichosa. Mientras que ella, manifestó que él era violento y celoso en extremo, pero eso no fue todo, aseguró que el actor la manipulaba para rechazar varias telenovelas por sus celos incontrolables.

Aunque la relación tóxica de Danna Paola y Eleazar Gómez quedó en el pasado, la prensa de espectáculos le sigue preguntado sobre lo vivido.

En una reciente entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Danna Paola reveló el porqué se alejó de su ex novio Eleazar Gómez. "Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida, para celebrar a personas nuevas que llegan y utilizar todas las experiencias a favor, ahora sí que a compartir experiencias".

La actriz, de 26 años de edad, originaria de la Ciudad de México y quien formó parte del elenco de la serie de Netflix "Élite", manifestó que hoy en día está rodeada de "gente maravillosa", de personas que la apoyan, "de hombres maravillosos también, creo que eso es algo que he aprendido a lo largo de la vida, entonces es maravilloso".

No me gusta como recordar cosas que no van conmigo ahora, estoy feliz y agradecida con Dios y con la vida.