Danna Paola revela que le encantaría colaborar con Belinda

La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, reveló durante una entrevista desde La Academia con los medios de comunicación que le encantaría colaborar musicalmente con Belinda, pues los fanáticos enloquecerían, todo esto luego de los constantes enfrentamientos que la prensa ha inventado sobre las dos cantantes.

Además de mostrar sus ganas por que esto pase, también sorprendió al comentar que nueva música se encuentra en camino, un tema que ya está terminado y del cual hasta grabó un video, sin embargo, no reveló el nombre, debido a que busca que sea una sorpresa para sus club de fans.

Si se da la oportunidad yo feliz de la vida, de verdad, yo creo que es algo que los dos fandoms se volvieron locos y les encantaría. Es algo que, por supuesto que no descarto, me encantaría juntarnos a componer, las dos agendas yo creo que han de ser locura, pero ya encontraremos algún huequito", dijo Danna Paola para los medios de comunicación.

La intérprete de "El Primer Día Sin Ti", no descartó la posibilidad de que una vez terminen el posible dueto, pudieran presentarse juntas en el escenario de La Academia para hacer una gran fusión de talentos que causaría una gran revolución entre los dos fandoms.

Asimismo, aseguró que estaba cansada de tener novios bobos, una gran base para escribir algunas de sus más populares canciones, como "Oye Pablo", "Mala Fama" y de acuerdo con sus declaraciones, su nuevo sencillo, "una experiencia muy divertida".

Yo escribo canciones muy bonitas a raíz de mis experiencias amorosas, en este caso Pablo, Mala Fama y mi próximo sencillo, que también es una experiencia muy divertida", reveló.

Y cuando los medios le cuestionaron sobre si volverá a escribirle a Pablo, ella aseguró que no, que ya "Thank U, Next", entre los gritos se escuchó que uno de los reporteros le dijo que ahora le escribiría a "Carlos" y ella dijo que sí, respuesta que llamó mucho la atención entre sus fans, pues de acuerdo con algunos usuarios de Internet, la cantante estaría sintiendo atracción por Carlos Torres, uno de los alumnos dentro de La Academia.

Durante el onceavo concierto de La Academia en su decimosegunda generación, Danna Paola fue la encargada de abrir los actos musicales y cautivó con un increíble y revelador atuendo de látex en color rosa para interpretar su sencillo "Mala Fama", sin duda alguna, una de sus mejores presentaciones dentro del reality show de talentos.