Danna Paola revela su verdadera relación con el cantante colombiano Sebastián Yatra

En julio pasado la cantante mexicana Danna Paola, alegró los corazones de sus miles de seguidores ante los difíciles momentos por la pandemia del Covid-19, con el lanzamiento de su canción "No bailes sola", en colaboración con el cantautor colombiano Sebastián Yatra. Ante la excelente química entre ambos al verlos cantar y bailar, surgieron los rumores de un romance. Muchos de sus respectivos fans en verdad querían verlos juntos.

Ante el lanzamiento de su nuevo álbum que tituló "K.O.", Danna Paola realizó un live en su perfil de Instagram donde habló sobre su nueva música. Ante las preguntas de sus seguidores con respecto a la supuesta relación amorosa con Sebastián Yatra, la también actriz quien interpretó a "Lu" en la serie española "Élite", aclaró dichos rumores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La cantante nacida el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, aseguró que el intérprete colombiano se convirtió en un gran amigo, la única persona que estuvo con ella luego de una ruptura amorosa y tóxica que tuvo. Señaló que su amistad la ayudó a sanar su corazón roto. Todas estas vivencias las refleja en las canciones de su nueva producción discográfica.

Danna Paola manifestó que fue un proceso emocional muy duro, "una separación duele, al final está lleno todo este álbum de varias relaciones, no solamente de una en específico, pero la última fue la que me hizo este knock out de decir: 'se acabó, no más, no vuelvo a entregar mi corazón a nadie que no lo vaya a cuidar".

Leer más: Filtran nuevo álbum de Danna Paola y lo lanzan de emergencia

Compartió con sus fans su admiración por Sebastián Yatra, a quien describió como un gran artista y divertido, pero sobre todo, un gran ser humano.

Es talentoso y me enseñó mucho. Me hace feliz que sea parte de este álbum y de este proceso tan importante, hablamos muchísimo de cosas y de los amores, él entiende mucho todo el rollo loco mío del álbum.

Cabe recordar que dos meses antes del lanzamiento del dueto de Danna Paola y Sebastián Yatra, el intérprete originario de Medellín, Colombia, anunciaba en sus redes sociales el fin de su noviazgo con la cantante y actriz argentina Tini Stoessel. "Hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación, vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina". Asimismo mencionó que esto era la mejor decisión para los dos y que siempre quedarían los bellos recuerdos en sus respectivos corazones.

Luego de que Danna Paola lanzará "No bailes sola" a dueto con Sebastián Yatra, no solo surgieron los rumores de una relación amorosa entre ambos, sino que también la cantautora mexicana fue señalada como la responsable (o la manzana de la discordia) de la ruptura entre Yatra y Tini, algo que ha desmentido en varias ocasiones.

Leer más: Así enfrenta Danna Paola los rumores, desde romances, brujería y copiar el look a otras celebs

Por otra parte, Danna Paola tuvo que lanzar su nuevo álbum "K.O." ante de la fecha prevista, ante la filtración de su material. "Entré en shock y grité, fue muy loco, no podía creer lo que estaba pasando, las plataforma obviamente por proteger el contenido para que saliera de buena calidad, pues lanzó el álbum antes de tiempo", contó en un video que publicó en sus redes sociales.