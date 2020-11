México.- La cantante juvenil pop, Danna Paola, ha estado más activa que nunca a través de las redes sociales, en donde se comporta con gran transparencia sobre sus complejos, defectos, virtudes y grandes éxitos, por lo que ahora no ha dudado ni un poco en revelar cuál es uno de sus más grandes defectos, dejando a muchos de sus seguidores muertos de la risa.

La cantante, quien ha estado expresando a través de sus redes sociales como Instagram y Twitter sus pensamientos y sentimientos, ha confesado recientemente que tiene una obsesión por leer las conversaciones ajenas de las personas y entre sus historias de Instagram comparte un momento divertido junto a sus amigos en donde revela que padece Toc (Trastorno Obsesivo Compulsivo), el cual la impulsa a revisar los celulares de otras personas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Danna Paola, intérprete de temas como 'Oye Pablo', 'Sodio' y 'Dos extraños', compartió en sus historias de Instagram un video en donde podemos notar que lee de reojo la conversación de uno de sus amigos, mientras éste revisa sus conversaciones, pero todo se vuelve mucho más cómico cuando hace un gesto frente a la cámara por no poder enterarse más sobre el tema que estaba hablando su compañero de al lado.

"Miren este video de un Toc que tengo", comentó Danna Paola para sus millones de seguidores, quienes no pararon de reír y no han detenido las burlas sobre el tema en cuestión. "A Dannita le gusta revisar los teléfonos celulares. Se mete en conversaciones ajenas y se molesta, además", comentó uno de sus amigos.

En las imágenes que compartió Danna Paola a través de sus historias en Instagram podemos ver el evidente interés que la exprotagonista de "Élite" tenía en la conversación de uno de sus amigos, que incluso hace muecas graciosas cuando no puede conseguir enterarse sobre la información que tenía en su dispositivo celular.

Danna Paola revela uno de los más grandes defectos de su personalidad. Foto: Instagram

"Soy una chismosa, no lo puedo evitar", recalcó Danna Paola tras compartir el video, además, precisó que "No es 'toc' es toxicidad pura", dejando en claro que "ser tóxica" es uno de sus más grandes defectos. Sin pena, la cantante no tuvo ningún problema con aceptar este tipo de comportamiento, incluso, soltó la carcajada al ver el video que sus amigos le mostraron sobre su comportamiento.

Además, Danna Paola organizó recientemente una sesión de preguntas y respuestas con sus fanáticos, en donde le cuestionaron sobre la aparición de Pablo y hasta dio algunos consejos de amor. "No necesitamos a nadie a nuestro lado para ser felices, pero, creo que primero es que no sabes estar contigo misma y hay que aprender a estar con nosotros mismos para aprender estar con alguien más", le explicó la cantante a uno de sus seguidores.

Danna Paola revela uno de los más grandes defectos de su personalidad. Foto: Instagram

También habló sobre su frase favorita del momento y dijo que era: "Eventualmente todo se conecta" y añadió que no tolera las mentiras dentro de una relación, ya sea amorosa o amistosa. "Omitir algo o esconder algo desde un principio está mal porque no tendría que pasar si es la persona correcta o estás haciendo algo bueno con esa persona. Entonces si desde un principio estás pensando en omitir algo o mentir está mal".