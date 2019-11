Danna Paola rinde homenaje a Britney Spears en La Academia 2019

Como toda una Diva del Pop, Danna Paola realizó una increíble presentación en vivo para el estreno de La Academia en su edición 2019 con Oye Pablo, su más reciente sencillo musical y reveló que en su participación le rindió un merecido homenaje a la Princesa del Pop, Britney Spears.

La cantante y actriz mexicana causó sensación y polémica al utilizar un look muy similar al que Briney luce en su video musical 'Me against the music' para interpretar Oye Pablo, sencillo con el que se ha mantenido en el top de las listas de popularidad y ha recibido buenas críticas.

Danna optó por utilizar un traje negro con tirantes y sombrero de copa, atuendo que acompañó con el cabello suelto y húmedo, y una corbata, pero no fue del agrado de muchos, ya que mostraron su descontento al notar que su vestuario era muy parecido al de Spears.

Esto más tarde se aclaró cuando comenzó a circular por redes sociales un video en donde la intérprete de Mala Fama explica que se trata de un homenaje hacia la Princesa del Pop antes de salir al escenario y los malos comentarios cesaron.

Britney Army Detected



Danna Paola es una de las estrellas que fungen como jueces en la decimosegunda generación del programa mexicano, La Academia, y junto a Arturo López Gavito, Alexander Acha, Horacio Villalobos y Remmy Valenzuela se encargará de ayudar con críticas constructivas y consejos a los 14 académicos que se encuentran participando.

Desde muy temprana edad, Danna Paola ha sido reconocida en todo México por participar en distintas telenovelas infantiles en donde ha obtenido el protagonismo, tales como Amy, la de la mochila azul y María Belén, además, se ha mantenido vigente en el ámbito musical desde hace muchos años.

Recientemente se ha convertido en una de las favoritas por su papel de Lu en la exitosa serie de Netflix, Élite, en donde interpreta a una joven estudiante millonaria que tiene el rol de ser la villana en el prestigioso colegio Las Encinas. Quien no es más que una mujer apasionada y leal, que ama sin importar que termine traicionada.

Por varios meses la cantante radicó en Madrid, durante las grabaciones de la serie de Netflix y declaró que este se ha convertido en su segundo hogar, pero tuvo que volver a México, su país natal, para comenzar las grabaciones de La Academia en su edición 2019.