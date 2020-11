Danna Paola se convierte en embajadora de los nuevos tenis Puma

México.- A pesar de que este ha sido, hasta el momento uno de los años más atípicos para la inmensa mayoría de las personas, hay ciertos sectores de la sociedad a los que les ha estado yendo bastante bien, sobre todo a las celebridades que han podido conectarse más con sus seguidores o han, en otros casos, consolidado proyectos importantes. Entre estos últimos se encuentra la cantante mexicana Danna Paola, quien hace unos días reveló que es la nueva embajadora de los tenis Mile Ride de Puma.

Sin duda, aunque ya lleva años haciéndolo, este año Danna Paola ha ido conquistando éxito tras éxito, tanto a nivel profesional, como los papeles que ha desempeñado en series y películas y los hits musicales que ha sacado con colaboraciones impresionantes, como en lo que respecta a su vida privada.

El día de ayer la cantante de Oye Pablo subió una foto a su Instagram haciendo gala de un top deportivo maraca deportiva Puma y los increíbles tenis Mile Ride, los cuales, hay que decirlo ¡Se ven espectaculares!

Esta nueva colección de los Wildcats hacen la combinación perfecta con el espíritu y la personalidad de Danna, puesto que se ven listos para aventurarse a la más profundas y arriesgadas misiones dentro de las grandes urbes del mundo.

Los tenis que la protagonista de Elite calza son blancos con tonos neutros y un poco de color naranja por algunas de sus partes, colores que se relacionan a la perfección con los estampados felinos, los cuales muy probablemente será toda una sensación durante la temporada que está por arribar a México.

Cabe señalar que para todos aquellos que ya están desesperados por adquirir el calzado que porta Danna Paola, que este estará disponible a partir del próximo jueves 26 de noviembre del año en curso, los cuales se podrán adquirir a través de Puma Stores previamente seleccionadas, Liverpool, Innvictus y Dportenis. Los Wildcats tendrán un costo de Mil 899 pesos mexicanos.

Por su parte, esta no es la primera vez, ni será la última vez ténganlo por seguro, que la cantante de No bailes sola ha colaborado con en las campañas publicitarias de empresas mundialmente reconocidas. Habrá que recordar que desde el 2016 ella es la nueva imagen de L'Oréal en Latinoamérica. Además, recientemente también colaboró con la empresa Samsung, con la que realizó un concierto en vivo para promocionar el smartphone GalaxyS20FE, celular con el que grabó el video oficial de No bailes sola.

En las últimas semanas Danna Paola se ha visto envuelta en la polémica desatada a raíz e que su ex novio, el actor Eleazar Gómez fuera detenido cuando intentaba agredir físicamente a la que en esos momentos era su novia, la modelo Tefy Valenzuela, ya que la actriz de María Belén hace poco reveló que el actor de La mexicana y el güero también manifestó ciertas actitudes violentas con ella durante el tiempo que duró su relación pero que en su momento no estaba preparada para contarlo al mundo entero, por lo que prefirió guardar silencio.