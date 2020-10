Danna Paola se defiende de ser señalada de copiarle los looks a Ariana Grande

La cantante pop del momento, Danna Paola se ha vuelto de las favoritas en las redes sociales y es muy querida por sus seguidores, además que robó corazones cuando le dió vida a Lucrecia Montesinos en la serie Élite, original de Netflix.

Pese a la fama que tiene actualmente a nivel internacional la interprete de "Oye Pablo" ha sido criticada por copiarle los looks a Ariana Grande, sin embargo no deja de ser alogiada por sus fans en su cuenta de Instagram, red social donde sorprende con sus fotografías, luciendo lo más cool e imponiendo modas.

Danna Paola ha lanzado nuevos temas musicales durante la pandemia, uno de ellos al lado de Sebastian Yatra, famoso con el que se le ha vinculado un romance, el cual no está confirmado.

Ante los señalamientos por sus looks iguales a los de Ariana Grande la cantante mexicana dijo lo siguiente: "Creo que son tendencias justamente. Nadie tiene un estilo completamente único, siempre hay una inspiración. No sé, los íconos de moda que admiro aterrizarlos a mi personalidad. Soy fan de Beyoncé, por ejemplo,me encanta todo lo se hace. Digo, a lo mejor un día amanezco con un afro, me encantaría, pero es parte también de arriesgarse", mencionó en una entrevista para el programa de espectáculos, Ventaneando.

Danna Paola es criticada por copiar a Ariana Grande

Por otro lado la bella Danna Paola, fue galardonada por la revista GQ México, en donde fue honrada como la Cantante Latinoamericana del Año, como siempre lucía hermosa y elegante con un look de cuero en color negro y una falda muy sofisticada.