Danna Paola se deja ver como una seductora porrista en redes

Danna Paola de 25 años desató la locura en redes sociales al aparecer como una bella porrista en los Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020, donde la cantante se lució en el escenario y es que desde hace tiempo los fans de la mexicana deseaban verla en acción, pues su última aparición en los escenarios fue en los Premios Juventud hace unos meses, donde también se llevó la noche.

Danna Paola empezó su performance cantando su éxito Mala Fama, donde se le vio con una especie de gabardina corta con la cual se miraba muy misteriosa al principio, pero cuando iba aumentado el tono de la canción ella se quitó dicha prenda para lucir su outfit de porrista el cual se le miraba increíble, pues desde hace tiempo Danna Paola cambió su físico a uno más fitness, pues sus fans se lo han hecho saber.

"Eres luz, infinitamente agradecida de que te cruzaras en mi camino ya hace 11 años.... Te quiero Danna Paola", "Te mereces todo lo bonito del mundo", "No sabía que Ariana iba a cantar Thank U Fama en los kidschoise awards", "Amiga la era Thank u next ya pasó de moda, lo de hoy es positions jajajaja vas un álbum atrasada", "Mijita, qué feliz de tus logros, pero acuérdate que seguimos en pandemia, hay que usar cubrebocas y respetar su sana distancia. Tqm mi chiquita, bendiciones", le escribieron a Ariana Grande.