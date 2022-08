Danna Paola se desborda en llanto al lograr sold out en su primer Auditorio Nacional

México.- No existe duda de que Danna Paola es una de las grandes artistas de México, su éxito sigue creciendo luego de más de veinte años de carrera, lo que la colocan como una de las favoritas de público y recientemente evidenció su gran impacto.

Hace apenas unos días, la cantante y actriz mexicana anunció su próxima gira "XT4S1S Tour", que abre paso a una nueva era musical, causando gran alboroto en las redes sociales debido a que muchos ansiaban su regreso.

Y luego de dar a conocer las distintas fechas, dio a conocer las fechas de pre-venta y venta general, sin imaginarse que durante la primera fase lograría hacer sold out, es decir, vender completamente los boletos de uno de los recintos.

Se trata de nada más y nada menos que el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde reunirá a sus fanáticos para un increíble espectáculo en vivo, según prometió, el mejor de los mejores, emocionando a todos.

"No me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo", declaró Danna Paola mientras se desbordaba en lágrimas de felicidad por sumar un logro más a su carrera artística.

Danna Paola y su nuevo lanzamiento musical

Por otra parte, la intérprete de 27 años lanzará este jueves 11 de agosto su nuevo sencillo titulado 'XT4S1S', con el que ha causado furor con sus adelantos, además, abre un nueva era musical.

