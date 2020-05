Danna Paola se pronuncia sobre la polémica Yatra-Stoessel

La cantante Danna Paola se pronunció en sus redes sociales luego de que fue acusada por internautas de ser "la manzana de la discordia" entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel, quienes recientemente informaron a sus seguidores que han terminado su relación amorosa en buenos términos.

Mediante sus distintas cuentas como Instagram y Twitter, Danna compartió algunas indirectas que resultaron ser muy directas, pues de inmediato sus seguidores entendieron que estaba hablando sobre el tema Yatra-Stoessel.

"No tengo que probarte ni una mierd*", fue una de las frases que la cantante colocó en sus historias de Instagram, seguido de una fotografía de su sombra en donde se ve que está alzando el dedo del medio.

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

Sin ser suficiente, también publicó en Twitter un video de su personaje de Lucrecia en la serie española de Netflix, "Élite", en donde aparece junto a Guzmán diciéndole una icónica frase.

"Yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y no me meto en las guerras de nadie", se aprecia a Lu decir en el video, el cual la intérprete acompañó con: "básicamente", dejando así en claro que ella no tuvo nada que ver con el rompimiento de los cantantes como se rumora.

Danna Paola es una de las cantantes que muy pocas veces se ve envuelta en polémicas, tampoco le gusta generar escándalos, pero en esta ocasión fue acusada injustamente sin antes escuchar lo que ella tenía que decir.