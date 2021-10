Danna Paola según está siendo manipulada con el novio que se carga

Quien al parecer no la está pasando nada bien en su actual relación es la Danna Paola de 46 con el cantante Alex Hoyer de 24, pues supuestamente el chico la maltrata y se cuelga de su fama.

De acuerdo con Tv Notas, la cantante ya ha tenido problemas en la industria musical debido a que su novio se ha involucrado en su carrera, lo que muchos no ven para nada bien.

"Ya empezó a involucrarse en su música esperemos, esperemos que eso no le cause un declive a su exitosa carrera pues la verdad el chico no tiene mucha experiencia para hacer eso", dice una fuente cercana a la pareja.

Por si fuera poco la familia de Danna Paola cree que Alex Hoyer solo se mete en el trabajo de la también actriz para que su carrera crezca, pues no es muy conocido en el medio.

Danna Paola y su novio Alex Hoyer/Instagram

Además la cantidad de seguidores en Instagram es infinita, pues el chico apenas alcanzó el millón, mientras que Danna Pala ya cuenta con 30 millones de seguidores cantidad arrasadora.

Para quienes no lo saben Alex Hoyer estuvo en La Voz México en 2014 en el equipo de Ricky Martín donde le fue bien, pero no se dio a conocer como él lo esperaba.

El proyecto más sólido que ha realizado en su carrera ha sido en la telenovela Kally's Mashup en 2017, pero a partir de ahí el chico no avanzado mucho.

Leer más: Así es la vida de Fernando del Solar alejado de chismes e intrigas en la farándula