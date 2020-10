Danna Paola sorprende a sus fans al declararles que encontró a Pablo, el amor de su vida

México.- Danna Paola sorprende a sus fans al declararles en sus redes sociales que ya encontró a Pablo. Sí, el personaje "ficticio" de su canción Oye, Pablo y al que le declara su amor al cantarle, sí existe. Luego de una larga búsqueda pudo dar con él y comparte de qué manera.

Danna Paola, cantante originaria de Ciudad de México, platica que en el aeropuerto de Madrid un joven se acercó a saludarla y a pedirle su número de teléfono, porque supuestamente le había gustado, pero jamás le pasó por su mente a él que ella era la cantante Danna Paola. Eso le cayó mucho en gracia, sin embargo, le dio mal el número y lo lamenta mucho.

La parte triste de esta historia es esa, dice Danna Paola; por las carreras le proporcionó mal su número y desafortunadamente no podrá contactarse con ese joven, pero se dio cuenta del error muy tarde.

Según reporte en distintos portales de noticias, en la entrega de los premios de la revista GQ, Danna Paola dijo al micrófono que encontró a Pablo y dijo también de qué manera.

Ya apareció Pablo, por si tenían el pendiente. Le di mal mi número a un chico que acaba de conocer, que me paró en la calle y yo flipaba porque no tenía idea de quién era."

Fue muy lindo, muy autentico todo y muy cool. Luego me di cuenta de que le di mal el número, me quería morir y me puse a buscarlo por todas las redes sociales. Mis amigas me ayudaron a buscarlo, lo seguimos buscando. No aparece", dijo, en entrevista con LOC de El Mundo durante el evento Coca Cola Music Experience.