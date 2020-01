Danna Paola tachada de vulgar y creída ella se defiende con todo

Luego de que Danna Paola le reclamara al participante de La Academia y hoy expulsado Gigrán, por haberla llamado cule$% cuando se encontraba en la casa donde tomaba clases con sus compañeros la cantante ha sido muy criticada.

Y es que muchos internautas la tacharon de soberbia y grosera por supuestamente dejar en ridículo al joven, quien no supo que hacer cuando la artista lo encaró en pleno programa, pues su reacción también dio mucho de que hablar, es por eso que Danna se defendió en sus redes de la siguiente manera.

Hay mucha gente que no conoce mi personalidad 100% que no conoce mi carrera o creen que me conocen solo por haberme visto crecer en televisión y en esta industria...", dice parte del comunicado.

La gente que realmente me conoce sabe que soy muy sincera y la humildad es lo más importante para esta carrera, pero si tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento, escribió Danna.

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca ��



Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

Recordemos que muchos internautas quienes hicieron memes sobre las declaraciones de Danna hicieron mención de su personaje en la serie española Elite donde interpreta a Lucrecia un personaje de carácter fuerte que se enfrenta a todos de cualquier manera para salir adelante.

"A Danna Paola se le salió lo Lucrecia de Elite. Buenísimo", "Más bien ya vio que le funcionó el papel y se quedó en el..... sabe lo que tiene qué hacer para ganar rating", "Quizá amó mucho a Lucrecia y quiera adoptar cosas de ella, igual ella le dio vida, a mi me parece genial!", "Fuiste una grosera con el chavo, sarcástica", le escribieron a la chica.