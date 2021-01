¿Danna Paola y Eleazar Gómez se escapaban en grabaciones? Violeta Isfel recuerda su noviazgo

Violeta Isfel, quien actuó junto a Danna Paola y Eleazar Gómez en ‘Atrévete a Soñar’, recordó el romance entre los dos hace 11 años, del que declaró que en su momento no le constaba que tuvieran algo.

Luego de la controversia desatada tras la detención de Eleazar Gómez por agredir a su entonces pareja de forma violenta, Tefi Valenzuela, Violeta Isfel recordó los momentos que presenció entre él y Danna Paola, quienes desde la telenovela en que aparecieron los tres llevaron una relación de cerca de seis años.

Entre el catálogo de telenovelas que Danna Paola protagonizó de la mano de Televisa destaca aquella con enfoque infantil y juvenil, ‘Atrévete a soñar’, una adaptación mexicana de ‘Patito Feo’, de Argentina. En esta, la actriz, que en ese entonces tenía 14 años, protagonizó a un lado de Eleazar Gómez, de 24 en ese momento, y con la actuación antagónica de Violeta Isfel.

De la telenovela que en ese entonces fue una gran sensación y una de las más populares de Televisa, hoy quedan recuerdos y no muy buenos, luego de destaparse la denuncia hacia el protagonista por agresión física, misma que se comenta que fue también el caso de Danna Paola en su momento.

Ante esto, Violeta Isfel, quien hizo papel de Antonella, la némesis de Patito que interpretaba Danna Paola, recordó cómo fueron las grabaciones de ‘Atrévete a Soñar’, y cómo fue la interacción de ella con Eleazar Gómez, en el papel de Mateo.

La actriz mencionó que durante las grabaciones ella solo se centró en trabajar, y en sus tiempos libres hablaba con su hijo por ser la única oportunidad entre la apretada agenda, por lo que la relación de ella con los dos no fue más que de trabajo.

“Siempre los vi trabajando. La verdad es que no conozco de sus vidas (…) todos estuvimos sumergidos en trabajar, trabajar y los ratitos que yo tenía le hablaba a mi hijo porque era el único momento que tenía”.

Violeta Isfel declaró que, si bien los dos mantenían un romance a escondidas durante las grabaciones, eso no constaba a nadie en el set, pero que las constantes desapariciones de los del set levantaron sospechas en su momento.

“Se escapaban, por supuesto. Ellos se escapaban, ¿que a nosotros nos constara? No. Yo nunca los vi besarse, abrazarse, yo nunca vi eso, que sí se nos perdían y que eran adolescentes, claro por supuesto”, dijo. “Te puedo decir que yo tenía sospechas, más no me consta que tuviera una relación con él”.

En el pasado, Violeta Isfel había declarado que no descarta por completo el volver a trabajar con Eleazar Gómez luego del polémico episodio, pues dado el caso mantendría una relación profesional, pues no busca tener amigos entre sus compañeros en los sets. Asimismo, mencionó que la carrera de Eleazar no está completamente perdida, pero que todo dependerá de su decisión en ser una mejor persona o no.

Sobre Danna Paola, Violeta Isfel expresó una total admiración hacia la cantante, por la gran carrera que ha construido y el sinfín de éxitos que ha conseguido tanto en la actuación como en la música.

“Es una gran mujer, yo me siento muy orgullosa de ella. Me parece maravilloso que todo eso que soñaba cuando era tan chiquita, porque yo la conocí a los 15 años, y que ahora es una gran mujer sacando adelante su vida laboral, su vida personal… Me parece fenomenal”.