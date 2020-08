Danna Paola y Sebastián Yatra en momento romántico paralizan las redes

Danna Paola y Sebastián Yatra vuelven a causar emoción en redes sociales, esto después de realizar un Tik Tok donde se les ve divirtiéndose como nunca, pues como todos saben los cantantes tienen una buena relación desde hace tiempo, aunque en un principio se dijo que estaban saliendo, pero en realidad es que se encontraban en la elaboración del video No Bailes Sola.

El video fue compartido por el mismo Sebastiá Yatra en su cuenta de Instagram y hasta el momento cuenta con más de 52 mil reproducciones, además de varios comentarios donde los felicitan por lo bien que se ven, además sus fans aprovecharon para decirles que podrían convertirse en una linda pareja si ellos lo desean.

"Yatra aunque tengas ese movimiento de cadera, te amo igual", "Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo", "Que mal que baila Dana jaja. Mil veces Tini es mejor", "Tini se debe estar riendo de la pelo duro con agua oxigenada", "Parecen unos niños la Danna y el Sebastián", "Me mata el movimiento de caderas genio @sebastianyatra @dannapaola diosa total..", les escribieron en redes sociales.

Para los que no saben Danna Paola ha sido muy criticada en los últimos meses debido a la separación de Sebastián Yatra con Tini, y es que muchos internautas aseguran que la interprete de Oye Pablo tuvo que ver con la separación de ambos, pues se dijo que ella estaba teniendo algo más con el colombiano de 25 años.

Hola... queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho, escribió Sebastián Yatra en Twitter.

Tras darse a conocer dicho mensaje los internautas se le fueron encima a Danna Paola con quien se le vio interactuando en redes sociales con Sebastián Yatra, por lo que Tini fue justiciada por sus fans atacando a Danna Paola, quien ya dejó en claro que no tiene nada que ver con Sebastián Yatra.

Por su parte Danna Paola compartió un video en su Instagram donde estuvo cantando con Sebastián Yatra durante la madrugada, pues así lo dio a conocer en la publicación la cual cuenta con más de 65 mil reproducciones donde ambos entonaron el tema del momento No Bailes Sola, pero de manera acústica.

Algo que notaron los internautas de este video, es lo juntos que están Danna Paola y Sebastián Yatra, ya que para muchos están muy cercas, por lo que podrían haberse dado un beso, algo que causó ruido, pues muchos aseguran que entre los cantantes hay algo más que una amistad.

"Es que son lo máximo", "Que a nadie le importa si te gusta o no la cancion y si no te gusta la pareja es tu problema deja de segur y ya", "Enamórate de quién te mire cómo Sebas mira a Danna", "Son todo lo que esta bien los amooo #dannastian", "Awww no puedo esperar más para verlos", les escribieron por el video.