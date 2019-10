Danna Paola y la condición que puso para estar en La Academia

Esta semana se dio a conocer que la cantante y actriz Danna Paola formará parte de La Academia de Televisión Azteca 2019, y al igual que ella, entre los jueces figuran Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Remmy Valenzuela y Alexander Acha.

Danna Paola habría puesto una condición para aceptar participar en La Academia y es en el programa de televisión "Venga la Alegría" donde revela ella lo que pidió a la producción para que la complacieran y aceptar figurar en el citado proyecto musical.

No pretendo ser la mala ni la buena porque para eso soy actriz y me ponen un personaje, pero aquí no soy un personaje y es una de las condiciones que yo dije”, explicó Danna Paola.

Danna Paola menciona en la entrevista que no quiere recibir ningún guion para basarse en él y sacar adelante su participación en La Academia 2019.

Quiero ser yo misma… Así que voy a ser sincera: lo que me guste diré que me gusta y lo que no me guste diré que no me gusta”, opina.