Danna Paola y la supuesta indirecta que manda a Eleazar Gómez con Sodio

No cabe duda que a Danna Paola le gusta la polémica y es que el lanzamiento de su canción Sodio está dando mucho de que hablar, pero no por lo pegajosa que se ha convertido, sino por una clara indirecta para uno de sus exnovios.

Y quien salió a relucir en redes sociales fue Eleazar Gómez, con quien mantuvo un romance en secreto hace varios años y es que como todos saben ambos famosos se conocieron mientras grabaron la telenovela Atrévete a soñar.

Pero fue un verso el que dejó dudando a usuarios sobre la sexualidad del actor y es que para mucho hizo énfasis en que podría ser gay, por lo que Eleazar de inmediato fue cuestionado por la prensa y esto respondió:

No he escuchado el tema ahorita en los camerinos me comentaban algo así, pero pues no sé, dijo Eleazar entre risas sobre el video de quien fue su pareja en el pasado.