México.- Con una gran exitosa carrera de más de veinte años y un fructífero año pese a las circunstancias actuales, la cantante mexicana Danna Paola ha decidido cerrar este 2020 de la mejor manera y compartió con sus fanáticos que adquirió nuevos tatuajes que poseen un gran significado para ella y fueron elogiados por sus casi 30 millones de seguidores en Instagram.

Aunque ya cuenta con varios tatuajes como el beso marcado en labial rojo en la parte de su espalda o la frase "Mi futuro es ilimitado", la intérprete de temas como 'Sodio', 'No bailes sola' y 'Mala fama' sorprendió al seguir adornando su preciado cuerpo con nuevos diseños, en esta ocasión más pequeños y minimalistas que los anteriores.

La cantante de 25 años, además de tatuajes que no se mencionaron anteriormente, decidió sumar cuatro diseños a su piel, estos con un gran valor sentimental para su vida y hasta su madre y su hermana formaron parte de este momento, pues las tres se hicieron un diseño a juego que representó el gran amor que se tienen.

A través de su perfil oficial en Instagram, Danna Paola compartió las fotografías de los nuevos diseños y aseguró que "Sólo queda florecer desde alma...", optando por diseños elegantes y sofisticados que han decorado su piel de la mejor manera posible.

Danna Paola y los nuevos tatuajes con los que adorna su cuerpo

El primero de estos diseños fue en su muñeca, un tatuaje de dos equis en minúsculas, lo que significaría un número 20 en romano, probablemente refiriéndose a este difícil año que para ella estuvo lleno de éxitos en el ámbito musical, pues lanzó grandes éxitos musicales y colaboró al lado de los mejores.

El segundo fue un corazón infinito al lado de su madre Patricia Munguía y su hermana Vania Rivera Munguía, este para plasmar el gran amor que se tienen entre ellas y ese lazo que las unirá para toda la vida. Cabe mencionar que cada una se lo realizó en partes diferentes del cuerpo, en el caso de la cantante, ella lo quiso un poco más abajo del cuello, entre este lugar y su espalda.

Otro de los tatuajes que se hizo, y uno de los favoritos de sus fanáticos, fue en la mano, a la altura de su dedo pulgar, en este podemos ver escrita en cursiva y de forma delicada la palabra "Fiorire", la cual significa "Florecer" en italiano.

Otro de los tatuajes que tiene la estrella de telenovelas infantiles como Amy, la de la mochila azul y María Belén y juveniles como Atrévete a Soñar es un beso con labial rojo muy bien marcado en su espalda, uno de los más sensuales y atrevidos que tiene y que ha presumido con gran orgullo desde hace varios años.

Según información de Internet "uno de los significados de estos tatuajes de labios rojos es simbolizar el carácter de conquistador de quién lo lleva, esta es una de las principales razones por la que las personas se tatúan besos en su cuerpo, si es por este motivo lo suelen llevar en el cuello, no es un beso de una persona en especial".

El beso rojo plasmado en la espalda es el tatuaje más emblemático de Danna Paola. Foto: Instagram

Este no es el único tatuaje de Danna, en 2015, y probablemente uno de los más antiguos que tiene, mostró un tatuaje a la altura de las costillas, que seguramente le dolió demasiado, pues ese lugar es muy sensible y considerado por mucho el lugar más doloroso del cuerpo para la aguja. El tatuaje dice "My future is unlimited" (Mi futuro es ilimitado).

Por otro lado, en diciembre de 2018 ella se tatuó detrás de la oreja la palabra "Patience" (Paciencia en inglés), la cual está cien por ciento relacionada a su carrera, ya que aseguró en aquel momento: "Confía en la espera. Abraza la incertidumbre. Disfruta de la belleza transformándose. Cuando nada es seguro, todo es posible. PACIENCIA".

También tiene unas margaritas en la muñeca, las cuales simbolizan lealtad, amor, paciencia y pureza. Las margaritas son una forma de flor puramente para mujeres y es uno de los tatuajes más versátiles que puedes usar. Los tatuajes de margaritas son utilizados por las mujeres para darles un aspecto más hermoso y atractivo.

Finalmente, pero no menos importante, la estrella de la serie española de Netflix "Élite" tiene en el antebrazo un diseño muy pequeño que se distingue muy poco, pero para ella debe ser algo importante, aunque nunca ha hablado de ello, sus tatuajes tienen un gran significado detrás y muchas personas lo saben.