Danna Ponce no acepta las disculpas de Coco Levy, lo quiere en la cárcel: "esto a penas comienza"

En sus redes sociales, el productor y director de cine Coco Levy, acusado de abuso y acoso sexual, y quien tenía un cargo directivo en Videocine (empresa filial de Televisa), la distribuidora y productora más importante del cine mexicano, publicó un video para manifestar que ha estado realizando una profunda introspección, pues quiere entender, sinceramente, qué hizo mal y cómo.

"En los últimos días, he escuchado a una mujer que dice que se sintió engañada y abusada, porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda", mencionó el hijo de la conductora de televisión Talina Fernández, conocida como "La dama del buen decir".

Coco Levy señaló que las mujeres que lo acusan y a muchas más, les dio consejos sobre cómo debían conducirse en la industria del cine, "donde la competencia es feroz, pues muchos papeles privilegian la belleza. En ese contexto nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas, seguramente podría haberlo dicho de otra manera, sin ser ofensivo".

Asimismo, ofreció disculpas a todas las mujeres que se ofendieron y/o incomodaron con su comportamiento. "Con el corazón en la mano les pido una disculpa a todas esas mujeres, no quise ofenderlas. Pienso en mis hijas quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre, esa será de ahora en adelante mi causa".

Ante esto, la actriz mexicana Danna Ponce, quien hace unas semanas denunció a Coco Levy ante las autoridades correspondientes, por supuesto abuso sexual, no acepta sus disculpas y reiteró que lo quiere en la cárcel. En una entrevista para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, externó lo siguiente:

Ni la compasión ni el perdón y aun así, nos llegara a pedir perdón de rodillas, no nos importa, las cosas están hechas y prepárate, Coco Levy, esto a penas comienza, no va a haber perdón, no va a haber conciliación, acuerdo, es cárcel.