Danny Castro desea "enganchar" al público con Te amo, su nuevo tema al que define como "inspirador"

México. El cantante sinaloense Danny Castro Lanza Te amo, su nuevo tema promocional el cual compuso Hussein Barreras, creador del éxito Te presumo, con banda El Recodo de don Cruz Lizárraga.

En entrevista con DEBATE, Danny, quien comenzó a sentir interés por la música y por cantar desde su infancia, menciona que a través de Te amo pretende "enganchar" al público con su letra, además lo define como "inspirador".

"No solo Te amo habla del amor en el aspecto pasional, sino en otros aspectos: en el amor a si mismo, el amor a Dios, a los padres. Me gustó mucho desde que lo escuché, además confío en Hussein como compositor, siempre me ha gustado mucho su estilo para escribir canciones."

Danny señala también que no tiene prioridad por un tipo de público, él canta para todos y Te amo "encaja" en cualquier tipo de audiencia: "en los jóvenes, en adultos, en gente de la tercera edad, la idea, repito, es poder "enganchar" a las personas con este tema inspirador."

Danny Castro ha sido integrante de agrupaciones como Banda Sairú de Ramón Urias, y ahora es cantante solista. Foto: Cortesía

Danny se autodefine como un joven apasionado por la música y siempre se ha caracterizado por la euforia y una energía muy particular y sería en su etapa de estudiante de secundaria cuando realmente decidió que dedicarse a la música era lo que quería hacer en su vida, y así a sido hasta ahora.

Años atrás, relata, fue integrante de Banda Sairú de Ramón Urias, y con ella tuvo la oportunidad de grabar tres discos, además compartir escenario con artistas y agrupaciones como Banda El Recodo, Los Recoditos, La Arrolladora banda El limón de don René Camacho, José Manuel Zamacona “Los Yonic’s”, entre otros.

En su trayectoria también se anota que por tres años perteneció a las filas de Banda Pueblo Alegre de Gerardo Urias, y en su faceta de actor ha participado en puestas en escena como El mago de Oz.

Foto: Cortesía

Danny prticipó recientemente en los Latino Awards Chicago 2022, organizado por Zonika radio digital Chicago, radiodifusora de Chicago, USA, logrando la nominación con su tema Mi amiga soledad y se encuentra nominado; la ceremonia de premiación será el 28 de Agosto del 2022.