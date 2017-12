Danny Masterson despedido de serie tras acoso sexual

Netflix sufrió una nueva baja. Esta vez la sitcom original del servicio de streaming "The Ranch" perdió al actor Danny Masterson, luego de que fuera acusado, en varios casos, de violación.

La decisión la comunicó la misma compañía a través de un comunicado, en el que señaló que "como resultado de las discusiones realizadas, Netflix y los productores" sacaron del guión al personaje que tenía el intérprete. Pese a esto, Masterson aparecerá en la algunos capítulos de la segunda temporada, que se lanzará el próximo 15 de diciembre, y "podría" tener apariciones menores en el tercer ciclo, según constató The Hollywood Reporter.

El actor fue acusado por tres mujeres de abusar de ellas sexualmente, casos en los que estaría involucrada la Iglesia de la Cienciología. Todo esto ya está en proceso de investigación en manos de la policía de Los Angeles. "The Ranch" debutó el año pasado en Netflix y marcó el regreso de Ashton Kutcher a la televisión, tras su paso por la exitosa comedia "Two and a Half Men".

A Masterson se suma Kevin Spacey ("Belleza americana") dentro de los rostros de la plataforma que han sido ligados a denuncias de acoso y abuso sexual. El ganador del Oscar ya no regresará al thriller político "House of Cards", por lo que su coprotagonista Robin Wright ("Forrest Gump") tomará el papel principal.



En una misiva dirigida al elenco y al equipo de House of Cards , los productores de la serie política señalaron que continuarán con una pausa en las filmaciones de la sexta y última temporada, receso que se extenderá hasta dos semanas más.

La producción de Netflix volverá al ruedo después del 8 de diciembre. El paréntesis se debió al escándalo sexual protagonizado por el actor de la serie, Kevin Spacey —Frank Underwood en la ficción—, acusado de acoso y abuso sexual por algunos hombres del medio, hechos que llevaron a los ejecutivos del programa de TV a despedirlo.

La carta, firmada por Media Rights Capital y Pauline Micelli, fue enviada a distintos medios y señala lo siguiente: "A medida que nos acercamos a las vacaciones, queremos expresar nuestro agradecimiento por todos los mensajes de apoyo que hemos recibido y queremos explicar a todo nuestro leal elenco y personal dónde se encuentran las cosas actualmente".

"Continuamos trabajando con Netflix con la esperanza de reanudar la producción pronto. A medida que continuamos estas discusiones, hemos determinado juntos que se le pagará al equipo por un período adicional de dos semanas, comenzando el 27 de noviembre y hasta el 8 de diciembre", continúa.



El comunicado finaliza diciendo que el equipo responsable de realizar el drama político "ha sido desafiado de una forma en la que ninguno podría haber previsto. Lo único que hemos aprendido a lo largo de este proceso es que esta producción es más grande que una sola persona y no podríamos estar más orgullosos de estar asociados con uno de los equipos de producción más leales y talentosos en este negocio".



De igual forma, la producción de House of Cards se comprometió a actualizar la información antes del 8 de diciembre.

